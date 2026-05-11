Ginés Ruiz (PSOE Murcia), sobre Ballesta: "Una buena persona a la que se va a echar mucho de menos"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, frente al Ayuntamiento de Murcia, que acoge la capilla ardiente del alcalde, José Ballesta - EUROPA PRESS

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha asistido este lunes a la capilla ardiente del alcalde, José Ballesta, a quien ha descrito como "una buena persona a la que se va a echar mucho de menos".

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Consistorio, Ruiz ha destacado que, a pesar de las "discrepancias ideológicas", entre ambos han mantenido una relación basada en el respeto y el cariño.

"Por encima de eso había una relación, había un respeto y un cariño y eso te marca y te duele cuando se va", ha manifestado el representante socialista, quien ha subrayado que el fallecimiento supone una pérdida "para toda la Corporación, para la familia, sobre todo sus seres queridos, y yo creo que para toda la ciudadanía".

Ruiz ha valorado especialmente de Ballesta "una forma de ser política, lamentablemente que no es la que predomina hoy", caracterizada por permitir que "el portavoz del grupo de la oposición tuviera esa relación con él, nunca faltara un detalle personal, nunca faltara un abrazo, un preguntar por cómo estás tú".