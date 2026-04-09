Un corte en la aportación del Taibilla deja sin agua a 400 abonados en varios núcleos rurales de Cartagena

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El suministro de agua potable ha quedado interrumpido desde las 9.00 horas de este jueves en diversos núcleos rurales de Cartagena debido a un corte en la aportación de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a la red municipal.

La incidencia afecta a un total de 399 abonados repartidos por los caseríos de Los Morenos, Los Balanzas, Casas del Tío Amigo, Casas de la Fuente, Barranco de la Víbora, Perín y Torre de Nicolás Pérez, según ha informado el Ayuntamiento.

Aunque en un primer tramo de la mañana se ha podido mantener el servicio gracias al remanente acumulado en los depósitos, el suministro se ha visto finalmente interrumpido en estas zonas.

Está previsto que la reposición del servicio comience a partir de las 19.00 horas de este jueves, siempre en función de la recuperación del caudal en origen por parte de la Mancomunidad.

La empresa concesionaria ya ha comunicado la incidencia a los usuarios afectados y mantiene activo el seguimiento de la red hasta que el abastecimiento quede restablecido por completo en todas las zonas rurales afectadas.