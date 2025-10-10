La creación de empresas baja un 31,2% en agosto en la Región de Murcia

Archivo - Un cartel de 'Cierre definitivo' en una cristalera - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MURCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de empresas en la Región de Murcia bajó un 31,2% en agosto en tasa interanual con un total 139 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 22, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 139 empresas creadas en el octavo mes del año se suscribieron algo más de 9,99 millones de euros, lo que supone un 46,1% menos que en el mismo mes de hace un año.

De las 22 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Murcia, una decena lo hizo voluntariamente; siete por fusión con otras sociedades y las cinco restantes por otras causas.

País Vasco (+24,07%) La Rioja (+22,22%) y Andalucía (+18,21%) fueron las comunidades que registraron crecimientos más importantes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Navarra y la Región de Murcia con retrocesos de un 39,37%, 35,37% y un 31,2%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla-La Mancha (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos del 41,1%, 40% y un 38,24%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 2,4% en la Región de Murcia en agosto, hasta las 41 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 9,3 millones de euros, cifra un 45,8% inferior a la de agosto del año anterior.

