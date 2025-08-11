La creación de empresas baja un 5,1% en junio en la Región de Murcia, segundo mayor descenso por CCAA

Archivo - Imagen de archivo del Registro Mercantil Central - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Región de Murcia bajó un 5,1% en junio en tasa interanual con un total 242 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 15, un 46,4% menos, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 242 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 32,05 millones de euros, lo que supone un 194,2% más que en el mismo mes de hace un año (31,94 millones de capital desembolsado).

De las 15 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Murcia, nueve lo hicieron voluntariamente; una por fusión con otras sociedades y las cinco restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior, con la Comunitat Valenciana (+33,63%), País Vasco (+28,02%) y La Rioja (+25%) a la cabeza, excepto en Cantabria, donde el índice cayó un 7,45%, y Murcia, con un retroceso del 5,1%.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+200%), Navarra (+133,33%) y Cantabria (+63,64%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que la Región de Murcia, La Rioja y Asturias fueron las que menos, con retrocesos del 46,43%, 40% y 11,54%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 10,6% en la Región de Murcia en junio, hasta las 59 empresas. El capital suscrito alcanzó los 14,2 millones de euros, cifra un 12,9% inferior a la de junio del año anterior.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 15% en junio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.964 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007.

Con el ascenso interanual de junio, la creación de empresas acumula tres meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril y un 36,9% en mayo.

Para la creación de las 10.964 empresas el pasado mes de junio se suscribieron casi 442,2 millones de euros, lo que supone un 6,2% menos que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 40.332 euros, bajó un 18,4%.

Por su parte, la disolución de empresas subió un 1,4% interanual en el sexto mes del año, con 1.582 sociedades desaparecidas.

