La creación de empresas sube un 37,5% en marzo en la Región de Murcia

MURCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Región de Murcia subió un 37,5% en marzo en tasa interanual con un total 389 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 20, un 45,9% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de marzo, la creación de empresas en la Región de Murcia encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 389 empresas creadas el pasado mes de marzo se suscribieron algo más de 17,77 millones de euros, lo que supone un 45,89% más que en el mismo mes de hace un año (17,72 millones de capital desembolsado).

De las 20 empresas que echaron el cierre el pasado mes de marzo en la Región, 3 lo hicieron voluntariamente; 11 por fusión con otras sociedades y las otras 6 restantes por otras causas.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Castilla - La Mancha (+70,63%), Extremadura (+53,98%) y Cataluña (+49,03%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (+3,05%) Navarra (+4,76%) y Aragón (+10,99%).

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+56,52%), Canarias (+56,34%) y Castilla y León (+43,37%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Cantabria las que menos, con retrocesos de un 50%, 45,95% y un 18,52%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 28,1% en la Región de Murcia en marzo, hasta las 82 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 17,26 millones de euros, cifra un 10% superior a la de marzo del año anterior.

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Gráficos de sociedades mercantiles

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