La creación de empresas sube un 8,10% hasta octubre, pero el capital invertido sube un 15,83%, según Informa D&B

Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 59% de las más de 100.000 constituciones de lo que va de año

MADRID/MURCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado en lo que va de año la creación de 2.536 empresas, un aumento del 8,10%. En este pasado mes de octubre se han creado 307, un 21,34% más que el mismo mes del año pasado cuando se crearon 253.

Por otra parte, el mes pasado se disolvieron 14 empresas, de las que cinco fueron de comercio, 2 de industria y otras tantas de construcción y actividades inmobiliarias, hostelería, y una de comunicaciones, otra de servicios empresariales y una más de otro tipo de servicios.

El capital invertido para la creación de empresas en la Región durante estos 10 primeros meses del año fue de 177.765.052 euros, un aumento 15,83%. En octubre se invirtieron 16.004.432 euros, lo que supuso un descenso del 48.05%.

DATOS NACIONALES

España ha registrado en los primeros diez meses de 2025 un aumento del 5,5% de empresas constituidas respecto al mismo periodo del año pasado, con un total de 105.041 compañías, según se desprende del estudio sobre demografía empresarial realizado por Informa D&B.

El informe apunta a que las 11.476 empresas creadas solo en el mes de octubre están un 33% por encima del mes anterior, superando también en un 9% a las de octubre de 2024 y suponiendo la tercera cifra mensual más elevada del ejercicio.

El capital invertido para poner en marcha estas sociedades ha disminuido en el acumulado un 6%, hasta los 4.600 millones de euros, aunque los 392 millones desembolsados en octubre crecen un 8% en tasa interanual.

Según el estudio, las tres empresas constituidas en octubre con mayor inversión han sido Fsegura Gestión de Capital SL (20 millones de euros), Kapous Group SL (15 millones de euros) y Azkoyen Vending & Payment Solutions SL (10,5 millones de euros) localizadas en Valencia las dos primeras y en Navarra la tercera.

MADRID CONCENTRA EL 22,5% DE LAS CONSTITUCIONES

En cuanto a la distribución territorial, Madrid concentra el 22,5% de las constituciones en lo que va de año, 23.667. Tras ella, le siguen Cataluña, con 20.512, y Andalucía, con 17.393.

Las dos primeras regiones son también las que más incrementan las cifras en valor absoluto, ya que suman 1.145 y 1.097 respectivamente. Por el contrario, Navarra y Extremadura son las únicas comunidades donde se reducen los datos desde enero.

Solo en octubre son de nuevo las mismas autonomías las que más constituciones contabilizan, con 2.751 en Madrid, 2.375 en Cataluña, y 1.709 en Andalucía. No obstante, el territorio andaluz es el que mayor recorte ha experimentado este mes, restando 190, seguida de Navarra, 103 por debajo.

ANDALUCÍA, LA AUTONOMÍA QUE MAYOR DESEMBOLSO DE CAPITAL ACUMULA

En los diez primeros meses, Andalucía es la autonomía que mayor desembolso de capital acumula, 1.064 millones de euros, un 32% más que en 2024. A continuación, le sigue Cataluña, con 888,5 millones de euros, siendo también la mayor captadora de fondos en octubre, con una inversión que se acerca a los 101 millones de euros.

Los datos de inversión desde enero se incrementan en nueve comunidades, además de Andalucía, a pesar del descenso en la cifra general: Cantabria, un 143%, Castilla-La Mancha, un 40%, Ceuta, un 290%, Melilla, un 23%, Extremadura, un 11%, Galicia, un 3%, Murcia, un 16%, Navarra, un 98%, y el País Vasco, un 26%.

Las nuevas empresas registradas desde enero se localizan principalmente en las actividades de: construcción y actividades inmobiliarias, 27.238, comercio, con 17.251, y servicios empresariales, 15.592. Juntos suponen el 57% del total, y solo el primero el 26%.

Asimismo, es el sector de construcción y actividades inmobiliarias el que más crece en valor absoluto, sumando 2.692 constituciones durante estos diez meses, 377 más que las que añade intermediación financiera. Al contrario, el sector de comercio recorta 795.

Otros sectores que reducen el número de nuevas empresas son industrias extractivas, energía y hostelería.