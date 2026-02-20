La criminalidad cae un 0,3% en la Región de Murcia en 2025, aunque aumentan los asesinatos y robos con violencia

Archivo - Imagen de recurso de una agente de la Policía frente a su ordenador. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró un total de 74.320 infracciones penales en 2025, lo que supone un descenso del 0,3% en comparación con el ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 74.579, según los datos del Balance de Criminalidad publicados este viernes por el Ministerio del Interior.

El informe revela un comportamiento desigual entre la delincuencia convencional, que cayó un 0,7% a pesar de los incrementos en los homicidios y robos con violencia, y la cibercriminalidad, que continúa su tendencia al alza con un aumento del 1,3% a lo largo del pasado año.

En concreto, los robos con fuerza en domicilios y establecimientos se desplomaron un 16,5%, pasando de 5.134 a 4.288 casos; y los robos cometidos específicamente en el interior de viviendas descendieron un 15,5% --de 3.949 a 3.38--.

Asimismo, los delitos contra la libertad sexual registraron una tendencia a la baja con un descenso del 8,7% --712 casos frente a los 780 de 2024--. En este apartado, las agresiones sexuales con penetración cayeron un 2,9% --de 136 a 132--, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual bajaron casi un 10% --de 644 a 580--.

En la misma línea, los hurtos disminuyeron un 4% --de 16.201 a 15.558-- y las sustracciones de vehículos un 6,8% --de 935 a 871.

En el lado opuesto, el balance muestra un incremento otros delitos como los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que subieron un 64,3%, registrándose 23 muertes violentas frente a las 14 del periodo anterior. Los intentos de homicidio también crecieron un 15,9%, al pasar de 69 a 80.

Por su parte, los robos con violencia e intimidación aumentaron un 6,2% -- de 2.153 a 2.287-- y las infracciones relacionadas con el tráfico de drogas subieron un 4,9% --de 566 a 594--. Los casos de secuestro pasaron de 3 a 6 en el cómputo anual, lo que supone un aumento del 100%.

En cuanto al ámbito digital, la cibercriminalidad en la Región de Murcia aumentó un 1,3% en 2025, sumando un total de 13.425 infracciones. La mayor parte de estos delitos corresponden a estafas informáticas, que crecieron en la misma proporción (1,3%) hasta alcanzar los 11.711 casos registrados.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la criminalidad ha repuntado casi un punto en 2025 (+0,8%), en parte debido al fuerte aumento de la cibercriminalidad, que presenta un incremento superior al 5% con respecto a 2024.

En el último año se mantienen al alza las agresiones sexuales con penetración (+2,8%) y destaca el fuerte aumento de los homicidios dolosos y asesinatos consumados (+7,7%) o los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+7,2%).