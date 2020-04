CROEM augura unas cifras de paro "históricas" y recuerda a los gobiernos que "no es momento de postureos"

La patronal insiste en que "la vuelta a la actividad se hace necesaria lo antes posible" y reclama la suspensión de "todos" los impuestos

El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem), José María Albarracín, ha vaticinado unas cifras de paro "históricas" en los próximos meses y se ha dirigido a los Gobiernos regional y central para indicarles que "no es el momento de postureos porque no disponemos de más tiempo".

"No se puede decir más 'cuando vuelva la normalidad' porque ya nada va a volver a ser normal", ha indicado en un comunicado Albarracín, quien ha insistido en que si antes de dos semanas se reanuda parte de la actividad no esencial, "no sabemos cuántas empresas podrían hacerlo realmente".

Para el presidente de Croem, "tiempo habrá de depurar responsabilidades por quien corresponda, a la vista de cómo se ha ido gestionando la crisis, ya que se han producido situaciones, algunas aún sin resolver, que están dando una imagen bastante lamentable de nuestro país".

"Por quedarnos con dos datos: España es la nación con más sanitarios infectados por el virus, señal evidente de un deficiente reparto de material preventivo y de poca capacidad de anticipación cuando las señales de alarma ya eran evidentes".

El otro dato al que ha hecho mención Albarracín es que "cuando ya se hablaba de una presencia real del virus en España se autorizaron las manifestaciones del 8 de marzo, un mitin político y distintos eventos deportivos que, por las razones que fueran, no se cancelaron".

"La realidad es que España es, a fecha de hoy, el segundo país del mundo en número de infectados y de fallecidos por culpa del COVID-19 y aún no tenemos claro dónde está el fin", ha remarcado en este sentido.

A su juicio, "si la respuesta sanitaria se hubiera dado en tiempo y forma, según aseveran los expertos, el coste de la actividad económica y empresarial habría sido muy inferior al que tendremos que afrontar ahora".

Y advierte: "La deuda que se avecina es difícil de calcular y las cifras de paro --tenemos reciente el dato de marzo-- serán históricas desgraciadamente, y muy a nuestro pesar, porque el empresario no quiere destruir empleo".

En el ámbito socioeconómico y laboral, "podemos minimizar el impacto siempre y cuando se asuman de una vez por todas las demandas empresariales, que no se plantean de manera arbitraria ni por capricho".

Estas medidas, en opinión de Albarracín, "buscan evitar la ruina de los empresarios, en especial de pymes y autónomos, para que no se destruya más empleo y, como consecuencia, se ponga en jaque el bienestar de miles de familias. La vuelta a la actividad se hace por tanto necesaria lo antes posible".

"Si no se suspenden los impuestos, todos, y no se paga el dinero que se adeuda a las empresas proveedoras, no hay margen para los empresarios, directamente muchas de ellas cesarán su actividad", ha comentado el presidente de la patronal murciana, para quien "si la línea de avales anunciada por el Gobierno, a la que los empresarios se están acogiendo a miles, no se amplía a 100.000 millones de euros ya mismo y no se puede tramitar de manera sencilla, ágil y directa, no servirá de nada".

Estos empresarios "a los que el Gobierno central está tratando con desconsideración e ignorando en la toma de decisiones clave en estos momentos y, lo que es peor, da la sensación de que el Ejecutivo, en especial el Ministerio de Trabajo, desconoce qué es una empresa privada y cuáles son sus necesidades para seguir siendo el auténtico motor de la sociedad".

Respecto al Gobierno regional, ha manifestado que, al igual que el nacional, "debe abrazar al conjunto de fuerzas políticas y agentes económicos y sociales para que haya una sola voz".

"No es el momento de postureos porque no disponemos de más tiempo. Hay que tomar decisiones de gran calado y que supongan un giro radical a la actual inercia, y para ello es fundamental que todas las Administraciones, también las locales, actúen en estrecha coordinación con los empresarios".

Para Albarracín, "en tiempos extraordinarios hay que tomar medidas extraordinarias, pero teniendo claro qué es lo que hay que proteger por encima de ideologías y sectarismos que en nada ayudan a las soluciones que, como las que plantean los empresarios, solo buscan el interés general".

"Está en juego el sistema que ha traído prosperidad y desarrollo y que ha tenido en el sector privado a su gran protagonista. Si nuestros gobernantes quieren aprovechar esta crisis sanitaria mundial para, con desinformación, improvisación y un desaguisado normativo, adulterar el ecosistema económico y empresarial de este país, van a tener a las empresas y a sus organizaciones de frente", ha concluido.