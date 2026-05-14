CROEM y la Cámara de Comercio advierten de que los datos de abril consolidan el "repunte" inflacionista

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM) y la Cámara de Comercio de Murcia han advertido este jueves de que los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondientes a abril "consolidan el repunte inflacionista", situando la tasa interanual en el 3,4%.

En un comunicado conjunto, ambas instituciones empresariales han indicado que, aunque existen grupos que muestran señales de moderación, el "fuerte incremento" en el sector del transporte evidencia la persistencia de presiones al alza vinculadas al encarecimiento de la energía y el contexto internacional.

En su análisis de coyuntura, la patronal y la institución cameral han subrayado que la evolución de los precios en los próximos meses estará condicionada por factores externos y por la "efectividad" de las medidas económicas actuales.

En este sentido, no han descartado la necesidad de adoptar "nuevas actuaciones" orientadas a contener la inflación si persisten las tensiones en los costes energéticos.