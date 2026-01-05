CROEM y Cámara de Comercio destacan el balance "netamente favorable" del mercado laboral de la Región en 2025

MURCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y la Cámara de Comercio de Murcia han destacado el balance 'netamente favorable' del mercado laboral de la Región de Murcia en 2025, "pese a la irregular evolución del último mes".

Ambos organismos han señalado en un comunicado conjunto que el mercado laboral de la Región cerró la anualidad "con unos registros más favorables que los nacionales, tanto en términos de reducción de paro como de creación de empleo".

En este sentido, han destacado que "se alcanzó el menor número de desempleados a cierre de año desde 2007" y han insistido en que la comunidad "se consolida entre las regiones con mayor aumento de la afiliación a la Seguridad Social, a lo que se suma que más de la mitad de los nuevos contratos fueron indefinidos".

Según los representantes empresariales, estos "son registros ciertamente valorables, habida cuenta de la incertidumbre reinante en la escena internacional, que está llevando a un débil comportamiento económico en algunos de los principales socios comerciales de la Región".