Croem y Cámara de Comercio de Murcia considera que septiembre "supera la barrera de las recomendaciones del BCE"

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Croem y la Cámara de Comercio de Murcia ha afirmado, tras conocer los datos del IPC, que "la inflación de la Región de Murcia, aunque registra un comportamiento más moderado que la media nacional, en el mes de septiembre supera la barrera de las recomendaciones fijadas por el Banco Central Europeo (2%)".

La inflación repuntó ligeramente en la Región de Murcia durante septiembre. En concreto, la variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 2,4%, tres décimas más que en septiembre.

Aun así, es la segunda más baja entre las distintas autonomías y queda por debajo de la media nacional (3%). Entre los componentes con mayor presión inflacionista, destacan gastos asociados a Vivienda y suministros (+6,1%, una décima más que en agosto), condicionados por el coste de electricidad, gas y otros combustibles (+13,8%), Bebidas alcohólicas y tabaco (+5,6%), y Hoteles, cafés y restaurantes (+4,6%).

En contraste, Vestido y calzado registró un descenso medio de los precios del -3,1%. El resto de los grupos mostraron una evolución contenida, a pesar del repunte de Transporte (+1,6%, 1,4 puntos más que un mes antes).

Si se excluyen los componentes más volátiles -como energía y alimentos no elaborados-, la inflación subyacente aumentó una décima hasta llegar al 1,9%, manteniéndose por debajo de la media nacional (2,5%).