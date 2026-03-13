Croem y Cámara de Comercio de Murcia vaticinan un repunte significativo de los costes energéticos por la guerra

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Croem y la Cámara de Comercio de Murcia aseguran que el dato de inflación correspondiente a febrero confirma que en ese mes se mantuvo un escenario de moderación, pero vaticinan "un repunte significativo de los costes energéticos, derivado de la compleja coyuntura internacional".

Una situación que "previsiblemente ejercerá presiones al alza sobre el nivel general de precios en el corto plazo, que podrían requerir la adopción de medidas para evitar deterioros adicionales de la capacidad de compra de los hogares y de la competitividad empresarial".

La inflación se mantuvo en niveles moderados durante los dos primeros meses de 2026, aunque las tensiones observadas en las primeras semanas de marzo, "si persisten, anticipan una posible aceleración de la inflación en los próximos registros", informa Croem y Cámara de Comercio en un comunicado.