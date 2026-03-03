Croem y Cámara de Comercio subrayan "la fuerte capacidad de generación de empleo de la economía regional"

MURCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) han puesto este martes en valor, tras conocer los datos del paro registrado en febrero, "la fuerte capacidad de generación de empleo de la economía regional".

Para sendas organizaciones, "el moderado aumento del paro no puede ocultar la fuerte capacidad de generación de empleo de la economía regional", con más de 7.200 ocupados en un mes y casi 20.000 en el último año.

El presidente de Croem, Miguel López Abad, ha valorado de forma negativa que más de 482 personas "hayan dejado de trabajar debido sobre todo a la estacionalidad en el sector servicios".

Como dato positivo, ha destacado el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social y que más de la mitad de los contratos generados en el mes de febrero son de carácter indefinido. "Son datos positivos que desde Croem pues valoramos positivamente", ha dicho López Abad.