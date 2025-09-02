CROEM destaca el "comportamiento irregular" del mercado laboral de la Región de Murcia en agosto

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha destacado este martes, tras conocer los datos del paro registrado en agosto, que el mercado laboral de la Región tuvo un "comportamiento irregular", según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

La patronal murciana ha considerado que la evolución es "irregular" y está "muy condicionada" por el fin de la temporada alta turística y el sector agrario.

No obstante, ha señalado que, en términos anuales, "la dinámica todavía es favorable, puesto que la Región de Murcia registra una fuerte caída del paro y lidera la creación anual de empleo, acelerando incluso el ritmo observado en meses anteriores".