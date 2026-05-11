CROEM ensalza la figura de Ballesta, una persona "de valores y principios" que trabajó "hasta su último aliento"

El presidente de CROEM, Miguel López Abad - EUROPA PRESS

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel López Abad, ha trasladado este lunes su pesar por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, a quien ha definido como una "gran persona de valores y principios" que trabajó por la ciudad "hasta su último aliento".

López Abad ha destacado que el regidor "articulaba para que las empresas y la sociedad fluyeran", una visión que, según ha indicado, ha marcado "un antes y un después" en la capital de la Región.

En una valoración más personal, López Abad ha señalado que Ballesta era un ciudadano comprometido y "llevaba a Murcia dentro de sí" y ha señalado que la fe que ambos compartían fue, a su juicio, lo que mantuvo al regidor con una "entrega encomiable".

"Perdemos a una persona que ha demostrado una entrega total a su ciudad", ha concluido el representante de los empresarios murcianos a su salida de la capilla ardiente, instalada durante toda la jornada en el Ayuntamiento de Murcia.