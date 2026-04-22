Un crucero traslada al puerto de Cartagena cinco cádaveres que localizó al este de Cabo de Palos

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CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El crucero Sapphire Princess localizó esta noche cinco cadáveres en el mar a 140 millas al este de Cabo de Palos. Los cuerpos fueron subidos a bordo y trasladados al Puerto de Cartagena, donde han llegado esta mañana.

Hay una investigación abierta para esclarecer las circunstancias del suceso, según han informado desde la Delegación del Gobierno.

Asimismo, han señalado que no se puede confirmar que los cincos fallecidos viajaran en la misma patera a la deriva rescatada por un buque francés el pasado lunes y en la que se localizó a cinco personas, tres de ellas fallecidas. En relación a esa embarcación, de los dos supervivientes, hay un detenido acusado de homicidios imprudentes y favorecimiento de la inmigración irregular.