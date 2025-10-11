Cruz Roja activa un dispositivo en Los Alcázares para atender a los desplazados en el CAR y el Pabellón de los Narejos

Los equipos de emergencias de Cruz Roja pusieron en marcha esta pasada madrugada un dispositivo en los Alcázares - CRUZ ROJA

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencias de Cruz Roja pusieron en marcha esta pasada madrugada un dispositivo en los Alcázares, a solicitud de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la CARM, que constaba de dos albergues: uno en el CAR y otro en el Pabellón Polideportivo de los Narejos aledaño, con capacidad para 100 personas en cada espacio.

Del mismo modo, se habilitaron 50 camas más provisionalmente en el Colegio Las Claras del Mar Menor, también en el municipio de Los Alcázares. Así, los equipos de Cruz Roja atendieron a 25 personas alojadas en el CAR y a otras tres personas en el Pabellón. Una de esas personas necesito de traslado a un centro sanitario por Neumonía.

En todos estos puntos se gestionaron necesidades de alojamiento, apoyo sanitario y logístico, con kits de higiene, mantas y bebidas disponibles. "Agradecemos la labor del voluntariado y la coordinación institucional para garantizar atención y seguridad a quienes más lo necesitan", destacan desde Cruz Roja.