Cruz Roja atiende a 891 mujeres víctimas de violencia de género en la Región durante 2022

La ONG actúa ante la negación de la existencia de la violencia contra las mujeres

MURCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española ha atendido a 891 mujeres en la Región de Murcia a través del teléfono de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género durante 2022 y, de ellas, 593 permanecen activas a fecha de noviembre. En suma, la organización humanitaria ha registrado 2.301 llamadas en las cuales se han atendido las incidencias anteriormente mencionadas.

En este sentido, Cruz Roja y Cruz Roja Juventud se han mostrado preocupadas ante la negación de la existencia de la violencia que se ejerce contra las mujeres, especialmente entre la población joven. De hecho, ha advertido que, desde el año 2019, ha aumentado notablemente el porcentaje de chicos jóvenes que manifiestan que la violencia de género "no existe", según informaron fuentes de la organización humanitaria en un comunicado.

Así lo recoge el estudio presentado a finales de 2021 por el Barómetro de Juventud y Género, que analiza las desigualdades de género, identidades, experiencias afectivas, violencia de género y relaciones de pareja y familiares entre jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Cruz Roja analiza algunas de sus conclusiones, entre las que destaca el importante aumento de chicos jóvenes que creen que la violencia de género es un "invento ideológico" hasta alcanzar el 20% de la población, frente al 12% prepandémico cuando precisamente el confinamiento agravó la situación de muchas mujeres. Además, aumenta la opinión de que la violencia "es inevitable", es habitual, y si es de poca intensidad, no supone un problema.

Sin embargo, en 2021, cerca de 61.000 mujeres necesitaron la atención especializada de Cruz Roja, junto a sus hijos e hijas, a través del programa 'Mujeres en dificultad social'.

Ante estas conclusiones, la directora de Cruz Roja Juventud, Paula Rivarés, ha señalado que "el discurso de odio presente en la sociedad en los últimos años ha permeado también en las personas jóvenes. La violencia machista no se cuestiona y es algo que debe entender toda la población para poder seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa y recorrer el camino que nos falta para conseguir una igualdad plena".

No obstante, un 72,9% de lo jóvenes consideran que las desigualdades de género en España son grandes, o muy grandes, mientras que entre los hombres adultos los porcentajes se reducen al 42,6%.

La falta de educación es uno de los grandes factores que influyen en la violencia de género, y así queda de manifiesto reflejado en el estudio, por lo que desde Cruz Roja Juventud aseguran que "esto nos anima a continuar la lucha a través de la realización de campañas de sensibilización en materia de igualdad de género, para así no olvidarnos de que la violencia machista, a pesar de que en la actualidad tenga una mayor visibilidad, ha existido siempre".

CAMPAÑA 'NO DESVÍES LA MIRADA'

Por eso, este año lanzan la campaña 'No desvíes la mirada, la violencia no se cuestiona' que pone de manifiesto que no sólo es considerada violencia machista aquella que supone un daño físico, sino cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres, entre las que podemos destacar la psicológica o económica, violencias más sutiles y normalizadas.

La subida de impuestos, la inmigración o la crisis de valores son considerados principales problemas con más frecuencia que la violencia de género, según el Barómetro del CIS.

Sin embargo, la vulnerabilidad social se ha acrecentado en el contexto generado por la pandemia de la COVID-19, especialmente entre las mujeres que muestran peores indicadores de salud, empleo, e ingresos, destacando la reproducción de roles de género en lo que respecta a los cuidados y el incremento de la violencia, según las mismas fuentes.

La mayor vulnerabilidad aparece en hogares con hijos e hijas menores de edad, hasta el punto de saber que más del 95% de los niños y niñas atendidos por Cruz Roja se encuentran en hogares por debajo del umbral de la pobreza.

A través del plan Cruz Roja Reacciona, la Organización busca dar una respuesta directa, inmediata y cercana a las necesidades de todas las personas que sufren la actual crisis derivada del conflicto de Ucrania, la pandemia o la inflación; los nuevos perfiles en situación de vulnerabilidad, como las personas migrantes, las familias monomarentales, las personas jóvenes o las personas sin hogar, son una prioridad para su actuación.

La vulnerabilidad añadida de las mujeres que viven en ámbitos rurales también fue subrayada por la Organización Humanitaria en el Boletín 'La España Despoblada' (2021), que resalta las dificultades para la protección de las víctimas, debido a elementos sociales y culturales, cuestiones de imagen, falta de anonimato y especialmente, carencias en materia de servicios de prevención, protección y atención.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL DE CRUZ ROJA

El programa 'Mujeres en dificultad social' de Cruz Roja apoya a las víctimas de las diferentes violencias, sin redes de apoyo familiar o social, con hijos o hijas bajo su responsabilidad, con discapacidad, jóvenes, mayores de 65 años, migrantes, refugiadas, residentes en entornos rurales, en contextos de explotación sexual y prostitución, etc.

Innumerables tipos de perfiles y situaciones con los que se trabaja la sensibilización, la protección y la prevención de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Desde el Observatorio Nacional de las Mujeres se detecta, analiza y actúa ante estas necesidades, que incluyen el ámbito físico, emocional y social.

Entre las respuestas que ofrece Cruz Roja se encuentran los dispositivos de acogida temporal a mujeres, hijos e hijas en dificultad social: son alojamientos, centros de emergencia y casas de acogida para víctimas de violencia de género a las que acceden anualmente unas 1.500 mujeres y sus hijas e hijos.

Además, cuenta con el recurso estatal de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, Servicio ATENPRO, teléfono de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género, prestado por Cruz Roja, que atiende cada año alrededor de 23.000 mujeres en todo el territorio nacional.

Este servicio se basa en la utilización de la telefonía móvil y tele-localización (GPS), facilitando que las mujeres víctimas de violencia de género cuenten con una atención inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año. El Servicio también ofrece actuaciones de carácter preventivo, contactos periódicos, seguimiento y apoyo psicológico.

