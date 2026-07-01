Cruz Roja impulsa la conservación del patrimonio natural e hidráulico de la Región de Murcia a través de un proyecto

Actividad de Cruz Roja enmarcada en el proyecto 'Hacia la Neutralidad Climática +CO(MPENSA)2' en la Región de Murcia - CRUZ ROJA

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha concluido el proyecto 'Hacia la Neutralidad Climática +CO(MPENSA)2' en la Región de Murcia, una iniciativa financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que promueve la conservación del patrimonio natural e hidráulico de mediante actividades de voluntariado, educación ambiental y recuperación de los saberes tradicionales vinculados al agua.

Durante el desarrollo del proyecto han participado más de un centenar de personas en distintas actividades dirigidas a sensibilizar sobre la importancia de proteger los ríos, acequias, costas y mares, así como de conservar el patrimonio cultural asociado al agua, según ha informado Cruz Roja en un comunicado.

Uno de los ejes principales del proyecto ha sido la organización de dos jornadas de limpieza en kayak, en las que 52 personas voluntarias han recorrido distintos tramos del litoral murciano retirando más de 200 kilogramos de residuos marinos y de playa.

Durante estas actividades también se ha llevado a cabo una toma de muestras de microplásticos, que ha permitido acercar a las personas participantes a la problemática de la contaminación invisible que afecta a los ecosistemas marinos y conocer las metodologías utilizadas para su estudio.

Las jornadas han permitido además comprobar que gran parte de los residuos permanecen ocultos entre la vegetación, las rocas o bajo el agua, poniendo de manifiesto la necesidad de impulsar acciones de conservación y prevención.

El proyecto también ha incluido una ruta interpretativa por el río Segura, desde la Contraparada hasta Alcantarilla, en la que han participado 27 personas. Durante el recorrido, se ha dado a conocer el patrimonio hidráulico de la Huerta de Murcia, con visitas a elementos como La Contraparada, acequias, norias, acueductos y otros sistemas tradicionales de gestión del agua que, desde época andalusí, han permitido el desarrollo agrícola y social de la zona.

Además de abordar aspectos históricos y culturales, la actividad ha permitido reflexionar sobre los retos actuales del río, como la conservación de la biodiversidad, la presencia de especies invasoras o la necesidad de mantener un buen estado ecológico del Dominio Público Hidráulico.

Otro de los pilares del proyecto ha sido la recuperación de los saberes tradicionales asociados al agua, mediante la realización de 13 entrevistas, entre ellas dos sesiones grupales y varias entrevistas individuales anónimas realizadas en distintos municipios de la Región.

Las personas participantes han compartido recuerdos sobre la gestión tradicional de las acequias, los turnos de riego, las tandas, las norias, los antiguos oficios, los usos cotidianos del agua, la pesca, las inundaciones históricas y la evolución ambiental del río Segura.

Toda esta información ha servido para elaborar materiales divulgativos que contribuyen a conservar un patrimonio inmaterial que forma parte de la identidad de la Huerta de Murcia y de las poblaciones ribereñas.

PESCA TRADICIONAL DEL MAR MENOR

El proyecto se ha completado con un taller de pesca tradicional y sostenible en el Mar Menor, en el que han participado 30 personas.

La actividad ha incluido una visita a la lonja, una ruta en embarcación y una demostración de la tradicional leva de paranza, que ha permitido conocer el trabajo de los pescadores, el funcionamiento de la comercialización del pescado y la importancia de conservar los recursos pesqueros mediante prácticas sostenibles.

Durante el taller también se ha abordado la problemática de las especies exóticas invasoras y su impacto sobre los ecosistemas y la actividad pesquera tradicional.

Como resultado del proyecto, se ha elaborado el cómic 'Historias del agua, la huerta y sus gentes', una publicación divulgativa que recoge parte de los conocimientos transmitidos por las personas entrevistadas y acerca a la ciudadanía, especialmente a niños y jóvenes, la historia del agua, las acequias, las norias y la cultura hidráulica de la Región.

Este material busca contribuir a que el patrimonio natural y cultural vinculado al agua continúe transmitiéndose a las futuras generaciones.

Cruz Roja ha destacado la necesidad de la implicación de administraciones, entidades y ciudadanía para la conservación de los ecosistemas y ha agradecido la participación de todas las personas voluntarias, entidades colaboradoras, profesionales, pescadores y personas mayores que han compartido su tiempo, conocimientos y experiencia para hacer posible esta iniciativa.

"Porque conservar el agua es conservar nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestro futuro", ha señalado la organización.