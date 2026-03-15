El CTNC coordina la Red Cervera OMIPERBIO para investigar nuevos ingredientes y alimentos basados en tecnologías ómicas

Investigación de nuevos ingredientes y alimentos basados en tecnologías ómicas - CTNC

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTNC) coordina la Red Cervera OMIPERBIO, una iniciativa que reúne a seis centros tecnológicos españoles con el objetivo de impulsar la investigación aplicada en tecnologías ómicas para el desarrollo de nuevos ingredientes y alimentos funcionales obtenidos mediante procesos innovadores.

El proyecto tiene como finalidad establecer una red de cooperación estratégica entre centros tecnológicos especializados en ámbitos complementarios, reforzando su excelencia científico-técnica y promoviendo el desarrollo de soluciones innovadoras para la cadena alimentaria y sectores relacionados con la salud.

En este contexto, OMIPERBIO se centra en la modulación positiva de distintos microbiomas, como el intestinal humano, el dérmico humano y el ruminal animal, con el objetivo de mejorar la calidad alimentaria y contribuir a la salud humana y animal desde una perspectiva multisectorial y sostenible.

La coordinación del CTNC permitirá fortalecer la colaboración científica entre los centros participantes y posicionar al consorcio como referente nacional e internacional en investigación aplicada a la cadena alimentaria segura y saludable.

Asimismo, el proyecto busca generar un impacto tangible mediante el impulso de nuevos desarrollos de I+D, la transferencia tecnológica y el apoyo al tejido empresarial de sectores estratégicos como el agroalimentario, cosmético y ganadero.

Además del CTNC como coordinador, la red está integrada por la Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial (CETIM), el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (CETECE), el Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite (CITOLIVA), GOe Basque Culinary Center (GOe) y la Asociación de Investigación de la Industria Textil y Cosmética (AITEX), entidades que aportan conocimiento especializado en diferentes áreas de investigación e innovación.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Red Cervera OMIPERBIO, financiada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dentro de las ayudas destinadas a Centros Tecnológicos de Excelencia 'Cervera' del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027.

El CTNC cuenta además con el reconocimiento de Centro de Excelencia Cervera, un distintivo que acredita su capacidad científico-tecnológica y su liderazgo en proyectos de investigación aplicada. En este contexto, la Red Cervera OMIPERBIO desarrollará su actividad durante el periodo 2026-2029, con una financiación total de 5.997.453 euros, destinada a impulsar la investigación colaborativa entre los centros participantes y a generar soluciones innovadoras con impacto en distintos sectores productivos.

El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTNC) es un centro de referencia en investigación, innovación y transferencia tecnológica para el sector agroalimentario. Desde su sede en Murcia, impulsa proyectos de I+D orientados a mejorar la competitividad empresarial, la seguridad alimentaria y el desarrollo de nuevos productos y procesos sostenibles para la industria.