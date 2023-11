Cuatro de cada diez niños y adolescentes en la Región están en riesgo de pobreza o exclusión social, según un estudio

La Región de Murcia es, además, la cuarta comunidad de España con mayor tasa de pobreza severa en la infancia (14,1%)



MURCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 41,4% de los niños, niñas y adolescentes de la Región de Murcia, es decir, un total de 125.000 jóvenes, están en riesgo de pobreza o exclusión, según los datos autonómicos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2023 por la Plataforma de Infancia.

Esta cifra sitúa a la Región como la tercera comunidad con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en la infancia (tasa AROPE), sólo superada por Canarias (48,7%) y Andalucía (43%), por encima de la media nacional (32,2%).

En el último año, esta tasa se ha incrementado en Murcia, mientras que en el conjunto del país ha disminuido casi un punto porcentual, según informaron fuentes de la Plataforma de Infancia en un comunicado.

En concreto, la Región de Murcia se sitúa, junto con Aragón, Illes Balears y Canarias, como las comunidades que han experimentado crecimientos, aunque menos intensos, que van desde 0,9 puntos porcentuales hasta 1,6 puntos porcentuales anuales.

Y es que hay comunidades que han experimentado un crecimiento anual notable en la tasa de pobreza y riesgo de exclusión social entre los niños, niñas y adolescentes. Este es el caso de Navarra (con un aumento de 6,1 puntos porcentuales en comparación con 2021), Castilla-La Mancha (con 5,1 puntos porcentuales más) y Asturias (con un aumento de 4,5 puntos).

Por contra, algunas comunidades autónomas han logrado reducciones significativas y por encima de la media nacional en los últimos 12 meses. Estos casos incluyen a Galicia (-6,7 puntos porcentuales en comparación con el año anterior), Comunitat Valenciana (-5,7), La Rioja (-4,8) y Extremadura (-4,4 puntos porcentuales).

Por otro lado, Castilla y León ha mostrado un decrecimiento más modesto (-1,9), mientras que Andalucía y Cataluña han experimentado una disminución de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el año 2021.

TASA DE POBREZA SEVERA

La tasa AROPE analiza la distribución de ingresos y las condiciones de vida de los hogares (privación material y social, condiciones de la vivienda, dificultades, etc.), en base a los datos recogidos anualmente por el Instituto Nacional de Estadística. España es el tercer país de la Unión Europea con más tasa AROPE entre menores de 18 años, sólo superado por Bulgaria y Rumanía. España ocupa asimismo el primer puesto de la Unión Europea en tasa de pobreza infantil (27,8%).

La Región de Murcia es, además, la cuarta región de España con mayor tasa de pobreza severa en la infancia, del 14,1%, lo que supone que 49.000 niñas, niños y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo del 40% de la renta mediana. Se trata de una tasa solo superior a las de Andalucía (21,9%), Canarias (21,4%) y Navarra (16,4%), superior a la media nacional (13,5%).

Por otro lado, la Región de Murcia presenta una tasa del 37,2% de su población menor de 18 años en riesgo de pobreza, el tercer porcentaje más alto por comunidades, solo inferior a los de Canarias (43,6%) y Andalucía (38,1%), frente a la media nacional que se sitúa en el 27,8%.

Asimismo, la Región supera a la media nacional en los porcentajes de hogares que no pueden permitirse afrontar gastos imprevistos (44,1%), que no pueden ir de vacaciones al menos una semana al año (43%), que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada (22,8%) y que no disponen de ordenador (6,9%).

Estos son algunos de los factores de la tasa de carencia material severa, un índice en el que Murcia destaca por ser la comunidad autónoma que más ha logrado descender sus datos en el último año, en 6,1 puntos, frente al incremento de 1,2 puntos experimentado a nivel nacional.

De hecho, se sitúa en su máximo histórico desde que se tienen registros, con niveles incluso superiores a los de la crisis económica de 2008.

CARENCIA MATERIAL SEVERA

La estadística también arroja datos sobre la carencia material severa, que es la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro conceptos de nueve estipulados.

Esos nueve conceptos son: no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros); ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses; no puede permitirse disponer de un automóvil; no puede permitirse disponer de teléfono; no puede permitirse disponer de un televisor; y no puede permitirse disponer de una lavadora.

En este caso, el 5,3% de la población menor de 18 años de la Región de Murcia se encuentra en una situación de carencia material severa, el segundo menor porcentaje por comunidades, solo superior al de Aragón (4,9%) e inferior a la media nacional (10,1%). En este caso, el estudio pone de relieve que la buena posición de Murcia se debe a que es la autonomía que más ha descendido su tasa en el último año, en más de seis puntos.

PROPUESTAS DE LA PLATAFORMA

Para hacer frente a la situación específica de la comunidad autónoma, la Plataforma de Infancia propone, por ejemplo, implementar mejoras en la renta garantizada de ciudadanía para que alcance a mayor número de familias vulnerables.

Asimismo, ha planteado desarrollar protocolos transversales que impliquen a los Servicios Sociales, el entorno educativo, sanitario, etc., que contribuyan a identificar a los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y/o exclusión social.

La Plataforma también apunta a la necesidad de configurar una red de ayuda en la que estén implicadas tanto las administraciones públicas locales como entidades del tercer sector y de la sociedad civil para crear una red de ayuda a la infancia más necesitada.

Igualmente, sugiere crear políticas específicas que impidan el aumento de las carencias materiales severas, como becas para los comedores escolares, ayudas de emergencia para las familias con menores a su cargo o recursos para hacer frente a las necesidades básicas, entre otras.

Finalmente, la Plataforma ha propuesto desarrollar itinerarios personalizados de inclusión social y laboral que tengan en cuenta las necesidades de conciliación familiar, en especial de aquellas que tienen hijos de 0 a 3 años.

"EXISTEN DESAFÍOS QUE ABORDAR"

La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Región de Murcia, Juana López Calero, ha señalado que esta encuesta "representa un paso significativo en nuestra comprensión de las condiciones que enfrentan los más jóvenes en nuestra comunidad y nos ayuda a identificar áreas de mejora".

A su juicio, "es crucial destacar que, si bien hay aspectos positivos en los resultados, también existen desafíos que debemos abordar de manera urgente".

"Estamos comprometidos a trabajar en colaboración con la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y otros actores relevantes para implementar medidas que fortalezcan el bienestar infantil y garanticen un desarrollo saludable y equitativo para todos los niños y niñas de nuestra región", ha apuntado López Calero.

Así, ha señalado que este informe "servirá como base para la elaboración de estrategias específicas, políticas públicas y programas que fomenten un entorno propicio para el crecimiento y desarrollo integral de la infancia en la Región de Murcia".

"Nuestro objetivo final es crear una comunidad en la que cada niño y niña tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y disfrutar de una infancia plena y saludable", ha concluido.