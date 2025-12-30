Cuatro personas heridas en el incendio de una vivienda en el barrio murciano de Santa María de Gracia

Lugar donde se ha producido el incendio - 1-1-2 REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas resultaron afectadas este lunes por la noche en el incendio de una vivienda de la calle Mar Menor del barrio murciano de Santa María Gracia, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Sobre las 23.30 horas, varias llamadas al '1-1-2' alertaron de que el incendio provenía del salón de la vivienda, situada en un tercer piso, de donde salían grandes llamas, y de que había mucho humo en la escalera.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, Policía Local y dos unidades sanitarias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Integrantes de la patrulla de Policía Local confirmaron la virulencia del incendio e informaron de que procedían al desalojo del edificio de tres plantas.

Una mujer de 43 años sufrió quemaduras en la cara, por lo que los servicios sanitarios procedieron a su traslado urgente al hospital Virgen de la Arrixaca, donde ingresó en la UCI.

Además, fueron atendidas tres personas por intoxicación por inhalación de monóxido de carbono de carácter leve, dos de ellas hombres de 26 y 43 años, y una mujer de 40 años.

El hombre de 43 años fue trasladado por una unidad sanitaria del 061 a La Arrixaca, mientras que los otros dos se desplazaron por medios propios a un centro sanitario.

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento lograron sofocar el incendio, que dejó importantes daños materiales en la vivienda. Se desconocen por el momento las circunstancias que originaron el fuego.