Cuatro personas resultan heridas al salirse de la vía su turismo y caer a una rambla por un desnivel en Alhama

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de entre 29 y 30 años, resultaron heridos leves este jueves al salirse de la vía el turismo en el que viajaban y caer posteriormente a una rambla por un desnivel, en la localidad de Alhama de Murcia, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se registró sobre las 22.00 horas, en el kilómetro 3,5 de la carretera RM-E10, cerca del polígono industrial de Alhama de Murcia.

El '1-1-2' recibió una llamada informando de la salida de la vía de un vehículo, que cayó por un terraplén a una rambla con una profundidad de aproximadamente 4-5 metros.

Los informantes indicaron que había cuatro personas heridas, una de ellas atrapada. Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, así como tres ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Tras ser rescatados por los bomberos y atendidos por los servicios sanitarios de emergencia, los cuatro heridos fueron trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.