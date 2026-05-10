'Entre Cuerdas y Metales' culmina en El Batel con una gala marcada por el talento y la celebración de la música

Dedicada a Manuel de Falla, la presente edición del concurso se ha convertido en un homenaje a la música española y a la relación entre tradición, creatividad y juventud - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Auditorio municipal El Batel de Cartagena acogió este sábado la Gala de Clausura y Entrega de Premios de la 28 edición del Concurso de Música Clásica para Jóvenes Intérpretes de la Región de Murcia 'Entre Cuerdas y Metales', una velada organizada por el servicio de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena y el Conservatorio de Música de Cartagena, que volvió a convertir la música en el punto de encuentro de cientos de jóvenes intérpretes, familias, profesorado y amantes de la cultura.

La gala tuvo como protagonistas a decenas de jóvenes músicos que aguardaban el fallo del jurado en las ocho modalidades del concurso: Piano, Percusión, Viento Madera, Viento Metal, Cuerda, Cuerda Pulsada, Voz y Música de Cámara. La asistencia de representantes institucionales y educativos volvió a poner de manifiesto el respaldo y la relevancia que el concurso tiene dentro del panorama cultural y formativo de la Región de Murcia tras casi tres décadas de trayectoria.

Entre los asistentes se encontraban el Director General de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero; el Concejal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cartagena, Álvaro Valdés; la directora del Conservatorio de Cartagena, María José Castaño; y la directora del Conservatorio de Cieza, Patricia Dato.

La presente edición, dedicada a Manuel de Falla con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, se ha convertido en un homenaje a la música española y a la relación entre tradición, creatividad y juventud. Esa idea impregnó también una gala que combinó el reconocimiento al esfuerzo de los participantes con el humor, la teatralidad y la emoción.

La compañía El Hechizo Teatro volvió a conducir la ceremonia con un ritmo dinámico y original, hilando la entrega de premios a través de diferentes escenas inspiradas en el universo de Falla y en los clichés, contradicciones y grandezas de la música clásica.

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la actuación del Aureum Trío, formación ganadora de la modalidad de Música de Cámara en la pasada edición, integrada por Pablo Bravo Navarro (trompa), Pablo Ibarra Rodríguez (violín) y Ángel de la Ossa Jiménez (piano). El conjunto interpretó el primer movimiento del Trío Op. 40 de Johannes Brahms.

La gala reflejó el elevado nivel artístico de esta edición, en la que los distintos tribunales han destacado durante todo el concurso la dificultad de emitir sus veredictos y tener que elegir entre los participantes procedentes de los conservatorios profesionales de Cartagena, Murcia, Lorca, Cieza, Caravaca, Jumilla, Molina de Segura y San Javier.

En total, 246 jóvenes intérpretes han participado este año en el certamen, consolidando nuevamente a 'Entre Cuerdas y Metales' como una de las plataformas de promoción y reconocimiento del talento musical joven en la Región de Murcia.

En el transcurso de la gala, la organización reservó un espacio para poner en valor el trabajo conjunto de instituciones, profesorado, jurados, personal técnico, familias y equipos humanos que hacen posible el concurso. Un reconocimiento colectivo que recordó que Entre Cuerdas y Metales no es únicamente un certamen, sino también un proyecto educativo, cultural y humano que acompaña a generaciones de jóvenes músicos desde 1997.

El cierre de la noche llegó con la actuación de la Banda Sinfónica del Conservatorio de Cartagena, dirigida por Ginés Martínez Vera, con más de noventa músicos sobre el escenario de El Batel.

El programa, dedicado íntegramente a la música española y especialmente vinculado al homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento, incluyó diferentes fragmentos de la Suite nº2 de El sombrero de tres picos -entre ellos la Danza de los vecinos, la Danza del molinero y la célebre Danza final- así como el brillante Intermedio de La boda de Luis Alonso de Gerónimo Giménez. Como broche, la banda sorprendió al público con un bis: Havana for Carmen, con arreglo del propio Ginés Martínez Vera, que puso el cierre a la velada.

Con motivo de este concierto se han realizado además notas al programa a cargo de Rocío Ballester, disponibles íntegramente en la web de Entre Cuerdas y Metales, donde se profundiza en la relación entre tradición, danza, identidad cultural y música española dentro del repertorio interpretado.

La 28 edición de 'Entre Cuerdas y Metales' se despide dejando imágenes inolvidables que demuestran que sigue siendo más que un concurso, una celebración de la juventud y del futuro musical de toda una región.