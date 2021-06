Cultura asigna a los 29 grupos y solistas seleccionados en 'Estudio abierto' el estudio para grabar sus temas

En una jornada celebrada en el Centro Párraga se han podido conocer para iniciar el proceso de preproducción

El Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) ha asignado a los 29 grupos y solicitas seleccionados en el programa 'Estudio abierto' del Plan CREA el estudio de grabación profesional en el que registrarán sus temas originales para lanzar su carrera musical, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Los seleccionados fueron convocados en la tarde de ayer a una jornada en el Centro Párraga en la se les adjudicó uno de los siete estudios de grabación profesionales de la Región que participan en esta iniciativa y que son: La Sala de Máquinas de Lorca; Estudios PM de Murcia; Señal y Ruido Estudios de Blanca; Niculina Records de Beniaján; Mia Estudio de Murcia; El Señor Guindilla de Molina de Segura; y Loopers Estudio de Totana.

Además, se realizaron los primeros contactos entre los músicos y los estudios para comenzar el proceso de preproducción de los temas antes de entrar a grabarlos. Hay que recordar que los seleccionados son Silvia Blue, Joy Lang, Sissy, Lady Ma Belle, Pianísimo, Cartola Tremo, Shaman, The Rays On, Tovarich, A Mares, La conjura de Jac, Faustino Fernández, Pearly White Band, Lo Cursed, Pedro, Aló Presidente, Bosnio, Daniel, Fingeroff, The Greenwave Project, Sidereus, CXC, Susana Re, Sierra Morena, Nono, Copper Age, Pesambre, Calderón y The Factory Band.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, José Ramón Palazón, ha idicado que "los grupos y solistas seleccionados para 'Estudio abierto' ya están en contacto con el estudio de grabación que les ha correspondido para grabar sus temas originales y van a comenzar el trabajo de preproducción básico para obtener buenos resultados. Además, también se les proporciona formación para facilitar su desarrollo en la industria musical".

La jornada, organizada en el Centro Párraga, también contó con la primera charla formativa para el conjunto de los solitas y grupos, 'El fonógrafo musical. Presentación Crema Music', a cargo de Son Buenos, que versó sobre cómo la grabación de la interpretación de una obra musical hecha por un artista, que constituye un bien inmaterial, puede convertirse en un bien material y un legado. También se abordó cómo su presentación, distribución y comunicación puede iniciar el camino de un valor comercial.

La formación general de los participantes en 'Estudio abierto' impartida por Son Buenos se completará con tres nuevos encuentros en una plataforma digital para facilitar que todos los miembros de los grupos puedan seguirla sin tener que desplazarse al Centro Párraga.