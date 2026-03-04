Cultura crea el Premio Francisco Rabal, que en su primera edición recae en la actriz Eva Llorach

Archivo - Imagen del actor Paco Rabal pertenciente al archivo fotográfico de la familia Rabal que ha sido digitalizado - COMUNIDAD - Archivo

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes crea el Premio Francisco Rabal de la Cultura con motivo del centenario del nacimiento del intérprete aguileño, y en su primera edición recaerá en la actriz Eva Llorach.

El objetivo de este galardón es homenajear a Paco Rabal reconociendo cada año la trayectoria de figuras de la interpretación que encarnen su compromiso, autenticidad y pasión, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

Asimismo, se buscará en cada edición traer de nuevo a la actualidad la figura y el legado del actor aguileño mediante un acto de entrega del premio en una fecha cercana a la de su nacimiento, el 8 de marzo.

En esta primera edición, la gala tendrá lugar este sábado, en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal'. La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha explicado que "dentro de las acciones que se han diseñado con el equipo de trabajo del centenario de Francisco Rabal está la creación de este galardón, que tendrá continuidad en el tiempo y que busca reconocer a profesionales que sean sucesores del talento de quien fue uno de los mejores intérpretes de la historia del cine y el teatro del siglo XX, además de un defensor y embajador de nuestra tierra".

En cuanto a la gala homenaje a Paco Rabal, además de la entrega del galardón a Eva Llorach, incluirá una muestra de las imágenes del archivo de la familia Rabal, recuperadas y digitalizadas por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, así como la proyección del documental 'Francisco por Paco', presentado por su director, Benito Rabal, hijo del actor aguileño.

Además, se repasará en imágenes gran parte de la trayectoria cinematográfica de Rabal e intervendrá la actriz Victoria Abril, quien compartió con el actor rodajes como 'La hora bruja', de Jaime de Armiñán, o '¡Átame!', de Pedro Almodóvar. La velada contará, asimismo, con la actuación de la cuadrilla de La Cuesta de Gos.