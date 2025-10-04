Cultura destina 140.000 euros a la Federación de Bandas de Música para el respaldo de su actividad

Imagen de la reunión del director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, con la presidenta de la Federación de Bandas de la Región de Murcia, Ginesa Zamora - CARM

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha dotado a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de 140.000 euros a la Federación de Bandas de la Región de Murcia para apoyar a las bandas y asociaciones que forman parte de este colectivo.

En concreto, 40.000 euros corresponden a subvención nominativa anual relativa a los gastos de funcionamiento de la Federación y 100.000 euros a la adquisición de instrumentos. De hecho, el Gobierno regional ha destinado 600.000 euros desde 2020 a la Federación de Bandas para la compra y renovación de los instrumentos.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, mantuvo una reunión esta semana con la presidenta de la Federación de Bandas de la Región de Murcia, Ginesa Zamora, donde abordaron estas ayudas, así como la programación de temporada del ciclo 'Bandas en el Auditorio' en el Auditorio regional Víctor Villegas.

El director general del ICA destacó "el trabajo que se realiza desde todas las bandas y agrupaciones musicales de la Región que forman parte de la Federación de Bandas y que contribuye al desarrollo de la cultura, así como a la captación y la formación del talento musical. Es una labor que apoyamos y respaldamos tanto económicamente como cediendo el Auditorio regional para que actúen".

Próximamente se dará a conocer la programación del ciclo 'Bandas del Auditorio' por el que cada año pasan parte de las 42 bandas, asociaciones y agrupaciones musicales que integran la Federación para realizar conciertos con programas especiales.