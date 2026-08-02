Cultura dota con más de 64.000 euros proyectos que se desarrollen en áreas rurales

Imagen de la convocatoria de ayudas para proyectos culturales en el ámbito rural. - CARM

MURCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, ha convocado ayudas económicas por más de 64.000 euros para apoyar proyectos culturales que se realicen en áreas rurales.

El objetivo de esta iniciativa es dar soporte a los agentes culturales que desarrollan su actividad en las áreas rurales, a fin de consolidar sus actividades y estructuras, fortalecer el tejido y dotarlo de instrumentos que faciliten la sostenibilidad de los proyectos a medio-largo plazo y mejoren la competitividad y empleabilidad en el sector.

Asimismo, estas ayudas buscan reforzar las capacidades para construir un sector cultural sólido más allá de los grandes núcleos urbanos y contribuir de ese modo a incrementar la actividad cultural en el territorio, entendida como motor de desarrollo social.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "nuestras políticas apoyan a los creadores y fortalecen nuestra industria cultural y creativa facilitando que cualquier ciudadano de la Región tenga acceso a la cultura de calidad con independencia de dónde resida. Estas ayudas para actividades en áreas rurales se unen al trabajo que ya estamos desarrollando en colaboración con los profesionales y los ayuntamientos".

Pueden presentar proyectos hasta el 14 de septiembre entidades privadas sin ánimo de lucro; entidades privadas con ánimo de lucro, incluyendo las entidades dependientes de entidades locales, autonómicas o estatales; así como los profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; y las entidades públicas, incluidas las agrupaciones de entidades locales.

El presupuesto total de estas ayudas es de 64.841 euros. El importe mínimo por proyecto será de 10.000 euros y en ningún caso podrá superar el 40 por ciento del presupuesto total de este. Las ayudas se concederán con cargo al crédito de financiación procedente del Ministerio de Cultura, fruto del importe asignado a la Región de Murcia aprobado en el pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura celebrada a finales de abril.

Por área rurales se entiende los municipios que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, según lo establecido en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. En todo caso, se aplica a los municipios de población inferior a los 10.000 habitantes, con independencia de su densidad poblacional.

En la Región de Murcia cumplen estos requisitos los municipios de Abanilla, Albudeite, Aledo, Alhama de Murcia, Blanca, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Librilla, Lorquí, Moratalla, Mula, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura.

Toda la información para solicitar estas ayudas al fomento de la actividad cultural en áreas rurales se puede consultar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y en la sección de 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia.

En la pasada edición de estas ayudas se vieron beneficiados los proyectos 'La Gritaera Fest', de AYE Cultura Social, 'El bosque de saberes', de la Asociación Artística Forzar Salida, y el Centro de investigación rural: Arte, agua y territorio', de Diàleg Obert.