Cultura facilita en septiembre 20 actuaciones escénicas en 11 municipios con el Circuito Profesional y 'MURmurarte'

Imagen de archivo de una reunión en el ICA con los programadores del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes facilita que 11 ayuntamientos de la Región de Murcia programen 20 actuaciones en septiembre dentro del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia y del plan 'MURmurarte', que promueve el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

Dentro del Circuito Profesional, seis municipios contarán con un total de nueve funciones, y en 'MURmurarte' son once los espectáculos en cartel en cinco localidades. En concreto, han programado espectáculos los ayuntamientos de Águilas, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Alguazas, Bullas, Cehegín, Cieza, Molina de Segura, Mula, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, señaló que "trabajamos con los ayuntamientos y los profesionales de las artes escénicas murcianas en el Circuito Profesional y 'MURmurarte' para lograr una programación de calidad, estable y continua, con el doble objetivo de acercar la cultura a todos los ciudadanos y promover las industrias culturales de la Región de Murcia".

CIRCUITO PROFESIONAL

En el marco del Circuito Profesional, es Bullas el municipio que más espectáculos programa en este mes, con tres. El Auditorio Casa de la Cultura de la localidad ofrecerá 'Martirio Alba', de La Púa Escénica, el 28 de septiembre; al día siguiente, Pentación pondrá en escena 'Mejor no decirlo'; y el último día del mes, será el turno de Doble K Teatro con 'Gamberra's'.

Por su parte, Molina de Segura contará, dentro de su 57ª edición del Festival Internacional de Teatro, con la compañía La Higuera de la Poca Vergüenza, que pondrá en escena 'Chumbo y pala' el 27; y Yampo Teatro con 'Cri Cri Crack! (En busca del grillo perdido)', el 30.

Asimismo, cuatro ayuntamientos ponen en cartel, también dentro del Circuito Profesional, un espectáculo: el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla contará, el día 11, con 'Dulcinea', de Txalo Produkzioak; el Auditorio Infanta Elena de Águilas recibe el 18 a la Compañía ImproVivencia con 'Señoras en fiesta', espectáculo que al día siguiente se podrá ver en el Centro Cultural Sebastián Escudero de Roldán, en Torre Pacheco; y, finalmente, el 25, el Teatro Capitol de Cieza recibe 'El libro de la selva, la aventura de Mowgli, el musical', de Del Molino Producciones.

'MURMURARTE'

En cuanto a 'MURmurarte', cinco municipios acogen 11 espectáculos en septiembre. Cehegín y Mula son los que más espectáculos programan, con cuatro cada uno, y otros tres municipios cuentan con uno: en Alguazas el día 19 se podrá disfrutar de la representación de 'Baldosas', de Zarco Teatro, en el Cine Teatro IV Centenario; San Pedro del Pinatar programa en el Teatro Geli Albaladejo a Abraham Gallego con 'El mentalista canalla', el 26; y el 27, Alhama de Murcia, en el Teatro Cine Velasco, pone en cartel 'El sultán de Jarán Chimpún', de Plenilunio.

Asimismo, el Centro Cultural Alfonso Suárez de Cehegín arranca su programación el martes, 1 de septiembre, con 'El aspirante', de Trama Teatro; al día siguiente, Zarco Teatro ofrece 'Páncreas'; el jueves, La Luz de la Verbena presenta 'La guardia'; y la programación se cierra con 'Olympics', de Nacho Vilar Producciones, en la Gran Vía ceheginera, el 13 de septiembre.

En cuanto al Teatro Lope de Vega de Mula, este acoge cuatro funciones del 14 al 17 de septiembre: el lunes 14, Zarco Teatro con 'Baldosas'; el martes 15, Trama Teatro con 'El aspirante'; el miércoles 16, Yampo Teatro con 'Cri Cri Crack (En busca del grillo perdido)'; y el jueves 17, MV Producción y Distribución con 'Josefina'.