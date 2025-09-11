Cultura inicia el expediente para declarar BIC el yacimiento de huellas fósiles de Hoya de La Sima en Jumilla

Visita del director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, junto con la alcaldesa de Jumilla, Severa González, a los yacimientos del municipio - CARM

JUMILLA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha iniciado el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de zona paleontológica, el yacimiento de huellas fósiles de Hoya de La Sima en Jumilla, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Este enclave fue descubierto en 1997 por Cayetano Herrero, responsable del Museo Jerónimo Molina de Jumilla hasta 1997, y su hijo Emilio, y su perímetro abarca más de 27.800 metros cuadrados de superficie protegida, donde se conservan icnitas (huellas fosilizadas) de gran valor científico y patrimonial.

El yacimiento ha sido datado en unos seis millones de años, cuando era una laguna de baja salinidad a la que acudía la variada fauna que vivía en el lugar, que dejó sus improntas sobre el fango.

El lugar destaca por la diversidad de especies halladas como Paracamelus jumillensis (camello), Hipparion (caballo de tres dedos), Machairodus (tigre dientes de sable), Agriotherium (oso), Tragoportax (antílope) y mastodontes.

Además, es el único yacimiento europeo con icnitas de camello de este tiempo, conservadas en yeso, lo que aporta información única sobre la tectónica del Prebético, conformando el conjunto más importante del Mioceno Superior en el Mediterráneo occidental.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, ha visitado el yacimiento junto con la alcaldesa de Jumilla, Severa González, y destacó de él que "es único por su extensión, cantidad de huellas y diversidad de especies representadas, lo que lo convierte en un referente internacional para el estudio de la fauna y la geología de hace seis millones de años".

En este sentido, ha apuntado que "Hoya de la Sima no solo conserva huellas fósiles excepcionales por su antigüedad y estado de preservación, sino que además constituye un testimonio irrepetible de la fauna que habitó este territorio".

El lugar, protegido desde 2005 con cubiertas y acristalamiento, está gestionado por el Ayuntamiento de Jumilla y forma parte del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico.

Su adecuación permite el acceso de visitantes y ofrece un importante recurso científico, educativo y turístico para la Región.

"Su potencial científico y didáctico es enorme, y su protección como BIC garantiza que seguirá siendo fuente de conocimiento y orgullo para Jumilla y para toda la Región de Murcia", explico Patricio Sánchez.

La incoación del expediente implica la suspensión de licencias urbanísticas en la zona y garantiza la preservación del patrimonio geológico regional, cuyo estudio seguirá aportando datos clave sobre la fauna y los ecosistemas del Mediterráneo hace millones de años.

VISITA AL YACIMIENTO DE COIMBRA DEL BARRANCO ANCHO

El director de Patrimonio Cultural también ha visitado el yacimiento de Coimbra del Barranco Ancho en Jumilla, donde en la última campaña de excavación, que concluyó a finales de agosto, se ha excavado en el tramo norte y oriental de la muralla y se ha documentado la torre poligonal, clave para comprender la organización del sistema defensivo del oppidum. Además, se han llevado a cabo tareas de limpieza de estructuras.

El complejo arqueológico está formado por un poblado, un santuario y tres necrópolis de incineración. Las excavaciones han confirmado la continuidad entre la acrópolis y el núcleo habitacional, y han identificado la necrópolis del Poblado como principal espacio funerario desde finales del siglo IV a.C.

El santuario, fechado en el siglo III a.C., muestra vínculos directos con el asentamiento.

En el sector oriental del hábitat se excavarán nuevas estructuras que permitirán profundizar en el conocimiento de la evolución urbana y arquitectónica del oppidum, especialmente en su fase de expansión y transformación durante los siglos IV-III a.C.