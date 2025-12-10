Cultura lanza Meet Fashion Región de Murcia para impulsar el talento y la industria de la moda

Imagen de la presentación de Meet Fashion Región de Murcia - CARM

MURCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha puesto en marcha Meet Fashion Región de Murcia, la plataforma que nace "con la misión de reforzar el tejido industrial de la moda regional para aportar herramientas de crecimiento profesional e impulsar el talento murciano a nivel nacional e internacional".

En alianza con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), hoy ha echado a andar en el Museo de Traje esta propuesta integradora y transversal que aglutina a diseñadores, empresas, estudiantes, escuelas de moda y profesionales del textil, el calzado, los complementos, la estética, la belleza y el diseño.

El fin de la iniciativa es consolidar la Región de Murcia "como un referente de creatividad e innovación en el panorama de la moda y como un territorio comprometido con el desarrollo y la visibilidad de este sector", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha indicado que con esta plataforma se respalda "la creatividad, la innovación y la identidad territorial como motores de presente y futuro y que se desarrollan en este ecosistema que llamamos Meet Fashion Región de Murcia. Para ello y como ya hacemos con otras industrias culturales y creativas, comenzamos a desarrollar un programa de acción y desarrollo que culminará en un apoyo integral desde la gestación de una idea hasta una realidad que nos haga sentir y vibrar".

Tras varios meses de trabajo y planificación hasta la presentación de hoy de esta iniciativa del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Meet Fashion Región de Murcia, ya cuenta con una web oficial que incorpora un 'Directorio Profesional' que reúne a profesionales como diseñadores, fotógrafos, videógrafos, agencias de modelos, maquilladores, peluqueros, escuelas de moda, estilistas, talleres y diversas empresas vinculadas a la industria regional, y que irá ampliando su contenido progresivamente al compás del tejido profesional y empresarial de la Región.

Asimismo, será la plataforma digital para dar a conocer las acciones, eventos y actividades, comenzando en los próximos días con la convocatoria de la primera edición del certamen regional de diseño que ofrece oportunidades reales de crecimiento a través de visibilidad profesional, formación especializada, acompañamiento estratégico y contacto directo con empresas y agentes del sector.

Otra acción planificada para el primer trimestre del próximo año será Meet Fashion Focus, un encuentro formativo en el que profesionales de prestigio compartirán conocimientos, tendencias y experiencias con las futuras promesas del sector. La jornada promoverá el diálogo intergeneracional y la transferencia de conocimiento entre expertos consolidados y talento emergente y contará con la participación de la firma española de moda Oteyza. Ya en abril, está previsto Meet Fashion Talent para dar a conocer a creadores emergentes.

En este evento, los diseñadores finalistas del certamen presentarán sus colecciones en un formato inmersivo que permitirá al público, a los medios y a la industria conocer de primera mano el potencial de la moda regional.

CINCO FIRMAS DE REFERENCIA

El lanzamiento de Meet Fashion Región de Murcia en el Museo del Traje de Madrid contó con la intervención de la consejera de Cultura, Carmen Conesa, y del presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), Juan Duyos, en un acto presentado por Anne Igartiburu en el que se presentaron la propuesta creativa de moda inspirada en la Región de Murcia de cinco referentes del diseño español: Devota & Lomba, Duyos, Oteyza, De La Cierva & Nicolás y Mariano Moreno. Estas firmas mostraron cinco diseños que establecen un vínculo directo entre moda, cultura e identidad.

Así, Devota & Lomba presentó 'Dos Mares', una pieza que explora el diálogo entre el Mediterráneo y el Mar Menor; Duyos aportó su visión sobre Festivales Región de Murcia, plasmando la energía y la diversidad que definen los festivales de música en vivo regionales; Oteyza reinterpreta la escena artística murciana a través de una fusión entre tradición y expresiones contemporáneas; De la Cierva & Nicolás firma una creación en torno al deporte, como homenaje a los grandes referentes deportivos de la Región; y Mariano Moreno aborda la gastronomía regional mediante una interpretación de sus cultivos y frutales más característicos.