CyL, cuarta región con más ocupación en el sector agro, con más de 58.000 empleados

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma con mayor ocupación en el sector agro, con un total de 80.069 empleados, lo que equivale al 10,7% del total nacional, según un informe publicado este miércoles por Randstad Research correspondiente al primer trimestre de 2025.

En primer lugar figura Andalucía, con más de 243.500 personas empleadas, cifra que representa más del 32% del total, y en tercero Galicia, con poco más de 70.000 (9,4%).

A nivel nacional, el sector empleño a 759.000 personas en el primer trimestre, registrando un leve decrecimiento (-0,4%) respecto al cierre de 2024.

En términos globales, el 72% de los ocupados en agricultura, ganadería y pesca son españoles (546.000 personas en el primer trimestre de 2025), mientras que los extranjeros se mantienen estables en torno a los 200.000 trabajadores.

La producción ganadera destaca como el subsector con el mayor avance de empleados extranjeros, ya que se disparó un 53% interanual, mientras que el volumen de trabajadores españoles retrocedió un 1,3%.

El sector está dominado por la agricultura y ganadería, que concentran el 93% de la ocupación (704.928 personas) y que en el último año creció un 1,8%. En el primer trimestre de 2025, el análisis de contratos refleja que el 34% de los asalariados en agricultura, ganadería y pesca era temporal y el 66% indefinido.

El 28% de los contratos indefinidos en el conjunto del sector corresponden a la modalidad de fijos-discontinuos, una fórmula especialmente presente en agricultura y ganadería (27%), mientras que en silvicultura, pesca y acuicultura suponen el 17%.

El empleo femenino muestra una tendencia positiva en el último año. En 2019, el empleo femenino ascendía a 184.920 trabajadoras, lo que suponía poco más del 23% de los 796.087 empleados totales. Desde entonces, el empleo femenino ha ido evolucionando favorablemente y, en el primer trimestre de 2025, alcanza un total de 210.623 trabajadoras, lo que equivale al 27,8% del conjunto del sector. Este crecimiento contrasta con la ligera reducción del empleo masculino, que se sitúa en 548.116 ocupados.

El informe alerta sobre un reto crítico: el envejecimiento de la mano de obra. Más de la mitad de sus trabajadores tienen 45 años o más, y los mayores de 55 ya representan el 27,7% del total.

En cifras absolutas, el grupo más numeroso es el de 45 a 54 años, con 213.404 personas, seguido muy de cerca por los mayores de 55, que suman 207.763. En el extremo opuesto, los jóvenes de 16 a 24 años apenas suponen un 4,5% del empleo, una señal de alerta para el futuro del sector.