Decenas de concejales socialistas muestran su apoyo a los universitarios en su petición de exámenes 'online'

MURCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas, junto a decenas de concejalas y concejales de los diferentes Ayuntamientos de la Región de Murcia, han mostrado su solidaridad y apoyo al conjunto de las y los estudiantes universitarios, sumándose a su reivindicación de revertir la decisión adoptada por las autoridades competentes de mantener la modalidad presencial en los exámenes de la convocatoria de enero.

"Es por ello que manifestamos nuestra disconformidad con la mencionada decisión dado que la situación epidemiológica de la Región, con un aumento preocupante de los contagios por covid-19, nos lleva a primar la salud de cada uno de los y las estudiantes universitarios, considerando más que necesario y justificada la celebración en su modalidad online de los exámenes de enero", afirman los firmantes.

En la actualidad, por parte de la autoridad sanitaria regional se ha anunciado que, a partir de este fin de semana, serán 22 de los 45 municipios los que tendrán restricciones de la movilidad de personas mediante el cierre perimetral de cada uno de ellos, debido a la alta incidencia de la pandemia en los mismos, así mismo se han anunciado medidas drásticas para algunos sectores económicos a fin de reducir contactos entre personas y evitar aglomeraciones de personas.

"Por ello, es difícil entender que por parte de las autoridades competentes se siga manteniendo la modalidad presencial en la realización de exámenes, dado que la misma supone el desplazamiento de decenas de miles de estudiantes desde todos los puntos de la Región e, incluso, desde otras CCAA, hasta los Campus y Facultades universitarias; así como, la aglomeración de estudiantes en los pasillos, zonas comunes y otros lugares como cafeterías o cantinas", explican.

Además, creen que resulta "incongruente" que se mantengan aulas de estudio cerradas por prevención de aglomeraciones y, al mismo tiempo, los exámenes se celebren de manera presencial, aglutinando a decenas de estudiantes dentro de una misma aula durante la realización de exámenes, además de los riegos de aglomeración ya expuestos en otras zonas.

A ello, se suma la dificultad de muchos estudiantes para desplazarse hasta los centros universitarios dada la falta de transporte público y la baja frecuencia de paso del mismo en muchos de los municipios y poblaciones de la Región, "lo que además de suponer un perjuicio para quienes se ven en la necesidad de desplazarse, podría convertirse en una situación de riesgo de aglomeración en autobuses y trenes en los trayectos con mayor demanda", añaden.

Por ello, ante la situación actual epidemiológica y sanitaria, consideran que por parte de las autoridades competentes se reconsidere la decisión adoptada y se establezca la modalidad online en la realización de exámenes.

Por otra parte, afirman, "no podemos olvidar que puede haber un gran número de estudiantes que durante las fechas de sus exámenes estén guardando cuarentena domiciliaria, bien por estar padeciendo el virus o haber sido contacto estrecho con alguna persona contagiada".

Y es que, en su opinión, de mantenerse la modalidad presencial, "esta situación originaría una grave distorsión en estos estudiantes, aumentando el número de exámenes realizados en fechas de incidencias".

Además, se ha advertido que la modalidad de examen presencial aumenta el riesgo de contagio, dado que provocan o pueden provocar, aglomeraciones tanto en pasillos como en las propias aulas, donde se concentran en un espacio cerrado decenas de estudiantes.

Así, en el caso de que se asegurase que los exámenes se realizasen en grupos reducidos de menos de 15 personas, guardando las debidas distancias, ventilación y demás medidas sanitarias, se reduciría en gran medida el riesgo de contagio. "No obstante, esta no es la situación que se da en la actualidad, por lo que la modalidad no presencial para realizar los exámenes deviene la más segura para evitar situaciones de riesgo", apostilla.

Por último, aunque por parte de las autoridades competentes se garantizase unas adecuadas condiciones en las que las probabilidades de contagio fuesen mínimas, seguiría estando fuera de tal control las situaciones que se diesen fuera del examen, tales como aglomeraciones en instalaciones cercanas al centro de examen, medios de transporte, entre otros, tal y como anteriormente se ha señalado.

Así, desde Juventudes Socialistas y las y los concejales y concejalas de los distintos Ayuntamientos de la Región de Murcia, abajo firmantes, piden a las autoridades competentes que reconsideren su postura frente a la realización de los exámenes de esta convocatoria y se adopten las medidas de salud pública y las recomendaciones del Comité Técnico de Salud del que se dotó la propia Universidad.

Por todo ello, solicitan la publicación del Informe que avale la realización de manera presencial de los exámenes en esta convocatoria de enero; que se garantice el refuerzo del transporte público para que, aquellos que no tienen exámenes y siguen yendo a clase, puedan desplazarse con garantía de salud; que se establezca la modalidad online para la realización de los exámenes durante esta convocatoria de enero, dada la actual situación epidemiológica en nuestra Región; y que se dote de recursos suficientes al sistema universitario para garantizar la igualdad en el acceso a los medios necesarios para llevar a cabo la celebración online de los exámenes.