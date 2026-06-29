Declarado un incendio junto a varias naves industriales en Librilla (Murcia) - POLICÍA LOCAL DE LIBRILLA

LIBRILLA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia trabajan en la extinción de un incendio declarado en las inmediaciones del Parque Industrial Vistabella, en el término municipal de Librilla (Murcia), según informa el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región ha recibido, a partir de las 15.12 horas, numerosas llamadas alertando de un incendio de matorral próximo a naves industriales, con riesgo de propagación a las mismas.

Según las últimas informaciones facilitadas desde el lugar, el incendio afecta al exterior de una nave industrial, donde arden palés, plásticos y matorral.

En la labores de extinción participan bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS); Protección Civil y Policía Local de Librilla y Guardia Civil.