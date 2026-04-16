La Delegación del Gobierno activa el refuerzo de oficinas para la regularización extraordinaria de inmigrantes

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Lucas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MURCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha activado este jueves el dispositivo especial para la regularización extraordinaria de personas extranjeras con un refuerzo de sus servicios con turnos de tarde para absorber la demanda prevista.

El proceso ha comenzado con la apertura del plazo para las solicitudes telemáticas, mientras que la atención presencial se iniciará el próximo lunes, 20 de abril, según ha informado la institución.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" y ha instado a evitar "mensajes políticos alarmistas", al tiempo que ha defendido la "plena legitimidad política, social y económica" de la medida.

Para garantizar la fluidez del proceso, se han habilitado 18 oficinas tramitadoras en la Región que reforzarán su horario habitual.

Así, los ciudadanos que cuenten con cita previa podrán acudir a las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social de lunes a viernes, de 16.00 a 19.00 horas. En ese mismo tramo horario operará de forma exclusiva la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno.

Por su parte, las sucursales de Correos ofrecerán un horario ininterrumpido de 8.30 a 17.30 horas.

Lucas ha recordado que la cita se asignará siempre en el centro más cercano al código postal del solicitante y puede obtenerse a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ('https://www.inclusion.gob.es/regularizacion') o el teléfono '060'.

El delegado ha subrayado que esta regularización es un paso "imprescindible para la plena integración" de personas que ya residen en el país y ha desmentido que la medida genere un "efecto llamada" .

Asimismo, ha indicado que la acreditación de la ausencia de antecedentes penales sigue siendo un "requisito obligatorio", tal y como ocurre en cualquier otro trámite de extranjería.

La vía telemática, disponible las 24 horas, se mantiene como la opción preferente para profesionales y particulares con certificado digital.