Delegado de Gobierno confía en que a finales de semana los municipios afectados por la dana tengan agua potable

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ha recordado que el suministro de agua no potable se ha restablecido en las poblaciones afectadas por la dana 'Alice' y confía en que "a finales de esta semana, los vecinos de los municipios afectados puedan contar con agua potable". Se trata de las localidades de San Javier, San Pedro, Los Alcázares, Torre Pacheco y alguna pedanía del municipio de Murcia.

Lucas, que ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado por la situación de abastecimiento de agua en la que se encuentran estos municipios, tras su visita al Cuartel de la Guardia Civil de Lorca, ha pedido que "no se pierda la perspectiva de lo que estamos hablando", ya que se está ante una "catástrofe, por tanto se está trabajando a buen ritmo".

"Si bien es importante saber que todos los esfuerzos están destinados para restablecer lo antes posible el consumo de agua potable, se encontraron un primer tramo crítico, con mucho barro y maleza, que ya se ha superado y está limpio", ha explicado, para después poner de manifiesto que se "se avanza a buen ritmo".

De hecho, ha asegurado que "todas las infraestructuras hidráulicas que están dentro del plan previsto por el Gobierno de España contra las inundaciones avanzan a buen ritmo", si bien es cierto, reconoce, que "son infraestructuras complejas y hemos tenido obstáculos".

Y es que, ha señalado, "estas infraestructuras requieren de trámites ambientales complejos, que dependen en este caso de la administración regional".

A su juicio, el anuncio que hizo López Miras de destinar 30 millones para infraestructuras hídricas "es el reconocimiento de un fracaso, porque la pregunta sería qué ha hecho los ocho años que lleva de presidente".

"Ahora se le ocurre anunciar 30 millones de euros para infraestructuras", critica, para después preguntar "qué ha hecho durante estos ocho años".