Las pedanías de Torre Pacheco sin agua no potable podrían tenerla al final del día

TORRE PACHECO (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Las pedanías de Torre Pacheco de Balsicas y Dolores de Pacheco cuentan con agua no potable que se puede enviar a la red, según ha apuntado el alcalde del municipio, Pedro Ángel Roca, en una comparecencia después de una reunión con la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT).

Sin embargo, San Cayetano, Roldán, Santa Rosalía, Los Alcaraces y el polígono industrial GMI-Los Camachos no tienen agua no potable. Según, Roca el agua en San Cayetano era ayer "totalmente turbia y no se puede echar a la red" porque el barro la podría atrancar. Esperan que en la tarde noche de este jueves esta turbidez se rebaje y se pueda llenar el depósito y meterla en la red.

Lo mismo ocurre en el depósito de Roldán, donde la turbidez "es altísima" y meterla en las redes de distribución "sería un problema de muchos más días". En este caso, el alcalde también espera que esta tarde noche se solucione el problema, según la evolución de la turbidez, y se pueda contar con agua no potable, algo que podría suceder también en GMI Los Camachos, Santa Rosalía y Los Alcaraces.

Por otra parte, Roca ha explicado que se está tratando de hacer una conexión con la desaladora para dar agua no potable a partir de esta noche en la pedanía de El Jimenado.

PEDANÍAS CON AGUA NO POTABLE

Sí que cuentan con agua no potable Balsicas y Dolores de Pacheco, donde ya se está dando agua. Además, en el caso de Balsicas, esperan poder reponer el depósito esta noche para que no haya cortes.

El alcalde ha asgurado que le gustaría "que esto fuera más rápido" y ha explicado que están "presionando todo lo que podemos a la MCT para que intente agilizar las tareas de limpieza pero han dicho que llevan su tiempo".