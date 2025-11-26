El delegado del Gobierno expresa su apoyo al Ayuntamiento de Cartagena tras el incendio en el hospital de San Lucía

Bomberos trabajan en la extinción del incendio declarado en el hospital Santa Lucía, en Cartagena (Murcia) - MARTÍN C./EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha expresado el apoyo de la institución a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, tras el incendio declarado en el hospital Santa Lucía, en la ciudad portuaria, que ya se ha dado por controlado.

A través de un mensaje en 'X', Lucas ha informado de que ha llamado a Arroyo para "reiterarle todo nuestro apoyo" y ha indicado que sigue "con atención" la situación.

Asimismo, el delegado ha agradecido su trabajo al personal del centro, los equipos de extinción y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que forman el dispositivo.

El incendio, declarado en la terraza del bloque quinto del centro hospitalario, ya ha sido controlado, según fuentes del Consistorio de Cartagena, que han precisado que actualmente los bomberos están revisando los daños y si hubiera algún foco que se pudiera reactivar.

La Comunidad ha señalado que ninguna persona ha resultado herida, si bien han tenido que ser evacuadas cuatro plantas del hospital.