El delegado del Gobierno ordena la retirada de varios símbolos franquistas en puestos de la Feria de Murcia

Image de uno de los puestos con simbología franquista en la Feria de Murcia
Image de uno de los puestos con simbología franquista en la Feria de Murcia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Publicado: domingo, 7 septiembre 2025 10:01

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha dado instrucciones durante la pasada noche a la Policía Nacional para retirar "de inmediato" todo el material con simbología franquista de la Feria de Murcia.

"He ordenado la revisión y retirada de todo el material con simbología franquista de la Feria de Murcia a la Policía Nacional, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática", ha escrito en sus redes sociales, para añadir que desde la Delegación del Gobierno "garantizamos el respeto a la ley y la defensa de los valores constitucionales".

