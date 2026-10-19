Las demandas de disolución matrimonial disminuyen un 15,3% en la Región de Murcia en el segundo trimestre

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MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron durante el segundo trimestre un total de 729 demandas de disolución matrimonial, lo que representa un descenso del 15,3% respecto a las 861 contabilizadas entre abril y junio de 2025.

Así se desprende de los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de los que se ha hecho eco el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).

La evolución contrasta con la registrada en el conjunto de España, donde las demandas de nulidad, separación y divorcio aumentaron un 0,4% hasta alcanzar las 21.433.

Por tipos de procedimiento, los divorcios consensuados descendieron un 18,3%, al pasar de 508 a 415, mientras que los no consensuados disminuyeron un 10,3%, de 321 a 288.

Las separaciones consensuadas pasaron de 18 a 15, lo que representa una reducción del 16,7%, y las no consensuadas descendieron de 12 a 11, un 8,3% menos.

Durante el segundo trimestre de 2026 no se registraron demandas de nulidad matrimonial, frente a las dos presentadas en el mismo periodo del año anterior.

En términos relativos, la Región de Murcia registró 45,9 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, frente a las 54,3 del segundo trimestre de 2025. Pese a esta reducción, la tasa regional continúa por encima de la media nacional, situada en 43,6 demandas por cada 100.000 habitantes.

Esta circunstancia refleja que, aunque la reducción interanual de las demandas fue más intensa en Murcia que en el conjunto de España, la incidencia de estos procedimientos en relación con la población es ligeramente superior a la media estatal.

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE GUARDA Y CUSTODIA

Durante el segundo trimestre de 2026 se presentaron en los órganos judiciales de la Región de Murcia 137 demandas de modificación de medidas consensuadas, frente a las 147 del mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 6,8%.

El descenso fue más acusado en las modificaciones de medidas no consensuadas, que pasaron de 287 a 209, con una reducción del 27,2%. Esta evolución contrasta con la registrada a escala nacional, donde las modificaciones consensuadas aumentaron un 11,5% y las no consensuadas descendieron un 4,2%.

Por su parte, las demandas consensuadas sobre guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales menores o con discapacidad con medidas de apoyo de progenitores aumentaron un 14,7%, al pasar de 224 a 257.

En cambio, las demandas no consensuadas de esta misma naturaleza disminuyeron un 3,9%, desde las 283 registradas en el segundo trimestre de 2025 hasta las 272 del mismo periodo de 2026.