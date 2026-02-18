El deporte y la política murciana despiden a José Fuertes y destacan su legado y su apuesta por la Región

MURCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha enviado sus condolencias a la familia del consejero delegado del Grupo Fuertes- ElPozo Alimentación, José Fuertes, que ha fallecido en la madrugada de este martes.

López Miras, que ha dicho de Fuertes que fue "un referente", ha destacado que el empresario "ha convertido a ElPozo Alimentación en bandera de nuestra tierra en todo el mundo, motor de empleo y oportunidades".

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha destacado el "legado de esfuerzo, compromiso y superación" de Fuertes, así como su "firme apuesta por la Región de Murcia".

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, población de donde era natal José Fuertes, y de la que, junto con sus hermanos era Hijo Predilecto, le ha recordado como "un referente de constancia y arraigo". "Siempre llevó el nombre de Alhama de Murcia allí donde se desarrolló su actividad profesional", lo que le convirtió "en motivo de orgullo para generaciones de alhameños".

La alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez, ha manifestado su "profunda tristeza" al conocer la noticia". "Fue un ejemplo de trabajo, cercanía y amor por su tierra", ha destacado la regidora, a la vez que ha asegurado que "su legado permanecerá por siempre en la memoria colectiva" de la localidad.

ElPozo Murcia Costa Cálida FS ha anunciado que esta tarde en el partido que le enfrentará al Barça Fútbol Sala se guardará un minuto de silencio en su memoria.

Por su parte, la Universidad Católica UCAM ha señalado que "su compromiso, su apuesta por la innovación y su contribución al bienestar colectivo dejan una huella imborrable".

También se han sumado a las condolencias el Ayuntamiento de Totana, la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) o el Alhama CF ElPozo.