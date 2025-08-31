El desfile de carrozas llena de alegría y diversión las calles de La Matanza

Decenas de personas ataviadas con sus mejores disfraces participaron en el desfile, en el que se reconoció a la carroza más divertida y original - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El núcleo de población de La Matanza, en el municipio de Santomera, ha celebrado este fin de semana dos de los eventos más destacados de sus fiestas patronales: la coronación de las reinas y el Gran Desfile de Carrozas. Decenas de personas ataviadas con sus mejores disfraces participaron en el desfile, en el que se reconoció a la carroza más divertida y original y en el que no faltó la música.

Carlos Navarro, concejal de La Matanza, y Ricardo Giner, concejal de Fiestas, asistieron al acto para acompañar a los vecinos y vecinas. Al término del desfile, la velada continuó con la actuación musical del dúo Serendipity y varias sesiones de DJ que animaron la noche.

El viernes, la Plaza de la Ermita acogió la gala de coronación de las reinas y el rey, conducida por Mario Sánchez y Anabel Mayor. La gala estuvo amenizada por un concierto de la Orquesta La Prima y una sesión de DJ, y concluyó con el sabor más auténtico de la tradición local gracias al reparto de sardinas ofrecido por Gregorio Palazón.

SEMANA REPLETA DE ACTOS

La Virgen de la Fuensanta, tras su romería del pasado domingo, volverá a recorrer las calles de este núcleo de población el domingo 7 de septiembre con la tradicional procesión, que pondrá el broche final a las celebraciones.

Durante los días previos, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación que incluye actividades como un escape room y noche de humor (domingo 31), cine al aire libre (lunes 1), marcha senderista con degustación de monas (martes 2), tarde infantil (miércoles 3), cena-homenaje a los mayores y espectáculo de variedades (jueves 4) y la noche joven (viernes 5).

El sábado 6 de septiembre se disputará el tradicional partido de fútbol entre solteros y casados, seguido de la misa y la ofrenda a la patrona. La jornada culminará con el concierto de Salvador Ortega y música en directo, en una noche en la que tampoco faltarán las tradicionales migas.