El desfile de la llegada de Papá Noel a Murcia obliga a cortar el tráfico en 13 calles del centro

MURCIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, 24 de diciembre, se celebra en Murcia el desfile de la llegada de Papá Noel que dará comienzo a las 12.00 horas y que obligará a cortar el tráfico en 13 calles del centro de la ciudad, según información de la web de la Policía Local recogida por Europa Press.

De esta forma, los cortes de tráfico se realizarán en la franja horaria comprendida entre las 10.30 y las 14.30 horas, aproximadamente, en calles Proclamación, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Plaza Camachos, avenida Canalejas, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, calle Tomás Maestre y Glorieta de España.

Además de calle Arenal, Plaza Belluga, calle Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Alejandro Seiquer, Plaza Santo Domingo y calle Santa Clara. Estos cortes coinciden con el itinerario del desfile.