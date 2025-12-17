El desfile de Papá Noel recorrerá el centro de Cartagena este domingo

Archivo - El desfile de Papá Noel en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

Papá Noel instalará su casita en la plaza del Icue

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Papá Noel recorrerá este domingo 21 de diciembre el casco histórico de Cartagena cerrando el desfile que contará con música en directo, animación y espectáculos itinerantes. Partirá a las 18.30 horas desde la plaza del Ayuntamiento y finalizará en la plaza del Icue.

El itinerario comenzará en la plaza del Ayuntamiento, y continuará por la calle Mayor, Puertas de Murcia, Santa Florentina, del Parque, Canales, del Carmen,Tolosa Latour, Jabonerías y plaza del Icue. Una vez finalizado el recorrido, Papá Noel realizará una recepción, de 20 a 21.30 horas, en la plaza del Icue, donde podrá saludar a los niños de Cartagena y escuchar sus deseos para Navidad, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

"Tras el éxito de público en la Navidad pasada, Papá Noel ha querido realizar de nuevo su desfile en Cartagena para reencontrarse con los más pequeños unos días antes de Navidad", ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo. El objetivo desde el Ayuntamiento es "apostar por este tipo de actividades y eventos que contribuyan a que toda la familia disfrute de momentos mágico navideños en las calles de nuestra ciudad, por eso, una de las novedades en la programación de este año será el pasacalles de los Emisarios Reales el próximo 2 de enero", ha recordado la regidora.

DESFILE Y RECEPCIÓN DE PAPA NOEL

El desfile de Papá Noel contará con charangas, un espectáculo de majorettes, diversos personajes mágicos de varios metros de altura y animación para los más pequeños. De esta manera, la luz, números de circo y los espectáculos itinerantes de gran formato sorprenderán a las cientos de familias y visitantes que se acercarán al casco histórico para disfrutar del evento.

Además de la recepción de Papá Noel del domingo 21 de diciembre, de 20.00 a 21.00 horas, los niños del municipio podrán entregarle su carta o trasmitirle sus deseos durante la próxima semana. Podrán hacerlo en su casita, instalada en la plaza del Icue, los días 22 y 23 de diciembre, de 11 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas; mientras que el 24 de diciembre, Nochebuena, de 11.00 a 13.30 horas.

CORTES DE TRÁFICO

La Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena restringirá el tráfico durante el transcurso del desfile. Por tanto, una vez que arranque la comitiva estará cortada al tráfico la rotonda de antiguas Puertas de Madrid, ubicada junto a la calle del Carmen; calle Licenciado Cascales, Tolosa Latour; la intersección entre la calle Salitre y García Lorca; así como la intersección entre calle Duque y Gisbert, por lo que no se podrá acceder con los vehículos por estas vías hasta, previsiblemente, las 21.00 horas.

El Ayuntamiento ha programado más de 300 actividades en todo el municipio, tanto en el centro de la ciudad, como en los barrios y diputaciones. Toda la información de los diferentes espacios y la programación de talleres, espectáculos y conciertos está disponible en www.navidad.cartagena.es; así como en la guía de Navidad adjunta a esta noticia.