Desmantelado en Águilas (Murcia) un grupo delictivo de jóvenes dedicado a cometer robos con violencia

Uno de los detenidos en el marco de la operación 'Zoraimon' - GUARDIA CIVIL

Los investigadores han culminado la operación con 15 detenidos y han esclarecido una decena de delitos

ÁGUILAS (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia ha desarrollado en Águilas (Murcia) la operación 'Zoraimon', una investigación para esclarecer varios atracos en la vía pública que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo juvenil, el esclarecimiento de una decena de hechos delictivos y la recuperación de parte de los efectos sustraídos.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana del Instituto Armado iniciaron la operación a finales del pasado año, cuando detectaron un incremento de robos con violencia e intimidación cometidos en el casco urbano aguileño, unos hechos que habían generado cierta alarma social en la población, según ha informado la Benemérita.

Los primeros pasos de la operación permitieron constatar a los efectivos del Área de Investigación que se trataba de asaltos violentos en la vía pública y que en su mayoría coincidían con el aumento de población por festividades navideñas y carnavales.

Los autores de los robos actuaban en grupo. En la mayoría de casos realizaban búsqueda de víctimas entre jóvenes y personas de edad avanzada con las que encontrarse en superioridad, tanto física como numérica, por si estas ofrecían resistencia.

Una vez seleccionada la víctima, la asaltaban valiéndose del factor sorpresa, e incluso las intimidaban con armas blancas.

Los efectos sustraídos más comunes eran bolsos y carteras, teléfonos móviles, efectivo y otros complementos personales y objetos de valor, como joyas, relojes y gafas de sol.

Los agentes llevaron a cabo de forma paralela dos dispositivos. El primero se realizó en los lugares de los hechos con reconstrucciones minuciosas de los escenarios, el seguimiento de los itinerarios de huida y un análisis de datos e imágenes.

Esta labor de investigación permitió identificar los patrones de actuación y las zonas de influencia de los delincuentes.

Por otro lado, la Guardia Civil diseñó un dispositivo preventivo con el aumento de presencia de patrullas en las zonas donde se materializaban más robos de este tipo, con la finalidad de prevenir y, en su caso, frustrar su comisión.

Conforme avanzaba la investigación, la Guardia Civil comprobó que se encontraba tras un nutrido grupo juvenil, que, pese a su juventud, tenía un dilatado historial delictivo y que no dudaba en intimidar con las armas blancas o emplear la violencia en el caso de encontrar oposición a la consumación de los robos.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios e identificados los integrantes del grupo delictivo, se estableció un dispositivo de búsqueda sobre los sospechosos, que ha culminado recientemente con su localización y detención, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y robo con violencia e intimidación.

Durante el desarrollo de la operación, los investigadores han recuperado parte de los efectos sustraídos, como bolsos y carteras, teléfonos móviles y una caja registradora.

El análisis de la información obtenida durante la investigación ha permitido esclarecer, hasta el momento, una decena de delitos, aunque la operación continúa abierta, ya que no se descarta la implicación de los detenidos en más hechos delictivos.