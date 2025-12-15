Desmantelado un punto de venta de droga en la Vega Media

Agentes de la Guardia Civil durante el registro enmarcado en la operación 'Rufera' - GUARDIA CIVIL

CEUTÍ (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado la operación 'Rufera', una investigación iniciada para erradicar un punto de venta de droga en la comarca de la Vega Media que ha culminado con la detención de un matrimonio en Ceutí por la presunta autoría de los delitos de tráfico de droga y tenencia ilícita de armas, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

En el domicilio de los dos arrestados, donde convivían con sus hijos, menores de edad, ha sido intervenida una plantación de cannabis, 15 kilos de cogollos de marihuana envasados y dispuestos para su venta, 40 dosis de cocaína, 2.000 euros, una escopeta del calibre 12 municionada, abundante munición y otra arma de aire comprimido.

La investigación comenzó el pasado junio, cuando especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil pusieron el foco en un matrimonio, asentado en la localidad de Ceutí, sospechoso de regentar un punto de venta de cocaína en su domicilio.

Las labores de vigilancia e investigación permitieron conocer que al inmueble acudían numerosos clientes del propio municipio e incluso de otros cercanos como Alguazas, Lorquí, Archena y Molina de Segura.

Las pesquisas practicadas permitieron conocer que funcionaban de forma ininterrumpida las 24 horas del día. En horario nocturno, las ventas se realizaban a través de la ventana del dormitorio de la pareja.

Una vez obtenidos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un amplio dispositivo policial para llevar a cabo el registro del inmueble que resultó con la incautación de 15 kilos de cogollos de marihuana envasados y dispuestos para su venta, 40 dosis de cocaína, 2.000 euros, una escopeta del calibre 12 municionada, abundante munición y otra arma de aire comprimido.

En la segunda planta del inmueble habían establecido un invernadero de marihuana a pleno rendimiento, que ha sido desmantelado.

La operación 'Rufera' ha finalizado con la desarticulación de un importante punto de tráfico de droga en la comarca de la Vega Media regentado por una pareja, de 41 y 44 años, que ha resultado detenida por la presunta autoría de los delitos de tráfico de droga y tenencia ilícita de armas.