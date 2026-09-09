Desmantelan un narcopiso en el barrio murciano de La Paz y detienen a sus dos responsables

1115399.1.260.149.20260909101206 Droga intervenida en el inmueble - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta y consumo de droga en el barrio de La Paz de la ciudad de Murcia y han detenido a dos personas como presuntas responsables de regentar el inmueble, según ha informado el Cuerpo.

La intervención se llevó a cabo durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana desarrollado tras detectar un inmueble al que accedían de forma continuada, las 24 horas del día, personas conocidas por su condición de consumidoras de drogas.

Los usuarios abandonaban el lugar a los pocos minutos o se quedaban en el interior para consumir la sustancia estupefaciente adquirida.

Tras acceder al interior, los policías localizaron a varios consumidores y comprobaron que la vivienda estaba habilitada exclusivamente para la venta y consumo de droga.

En una estancia separada, los agentes hallaron a las dos personas responsables de regentar el narcopiso.

Durante el registro, los efectivos policiales incautaron marihuana, cocaína, heroína, sustancias de corte, básculas de precisión, una libreta con anotaciones relacionadas con la contabilidad de la venta de droga, un cuchillo y casi 250 euros en efectivo en billetes y monedas fraccionadas.

Las dos personas detenidas, a quienes se les imputa un oresunto delito de tráfico de drogas, pasaron a disposición de la autoridad judicial, que dispuso las medidas cautelares oportunas.