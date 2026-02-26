Destinan 29,3 millones para medicamentos para el cáncer, hepatitis y enfermedades raras

Archivo - Un médico atiende a un paciente en una consulta - Europa Press - Archivo

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Murciano de Salud a contratar el suministro de una serie de medicamentos exclusivos con varios laboratorios farmacéuticos por un importe global de 29.354.700 euros.

Los medicamentos exclusivos son fármacos protegidos por patente que carecen de competencia genérica, son comercializados por laboratorios específicos y tienen un alto coste. Se utilizan para el tratamiento de enfermedades graves, raras o crónicas, y su uso es imprescindible.

En concreto, un primer lote, por valor de 28.713.617 euros, es para adquirir medicamentos destinados al tratamiento de determinadas enfermedades que afectan a la sangre, la médula ósea y los ganglios linfáticos, las denominadas neoplasias hematológicas (mieloma múltiple y linfomas); tratamiento de la hepatitis C; tratamiento analgésico frente a la migraña; tratamiento frente a la alopecia areata grave; y frente a diversos tipos de cáncer (pulmón, cuello uterino y carcinoma basocelular, el cáncer de piel más común).

El contrato tiene un periodo de duración de dos años, con posibilidad de tres prórrogas anuales. Por otro lado, se destinan 641.083 euros para el suministro de medicamentos exclusivos de terapia de reemplazo enzimático para pacientes con enfermedad de Pompe de inicio tardío (niños mayores o adultos), una patología rara. La duración del contrato es de un año, con posibilidad de prorrogar cuatro años más.

La enfermedad de Pompe es un trastorno genético raro y progresivo causado por la deficiencia de la enzima alfa-glucosidasa ácida. En la Región de Murcia la padecen una treintena de personas, afecta a los músculos esqueléticos y respiratorios y puede ser mortal en lactantes o causar discapacidad motora y problemas respiratorios en niños y adultos.