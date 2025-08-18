Detenida una mujer por agredir a un médico del hospital de Molina de Segura (Murcia)

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Molina de Segura (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de atentado a funcionario público, tras agredir a un médico que la estaba atendiendo en el servicio de urgencias del Hospital de Molina de Segura (Murcia), según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La denuncia presentada en dependencias policiales por un facultativo que manifestaba haber sido víctima de una agresión por parte de una paciente cuando prestaba servicio en el área de urgencias el pasado 26 de julio, cerca de las 23.00 horas, motivó la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

Los agentes lograron identificar a la presunta autora de la agresión, que resultó ser una mujer que se presentó en el servicio de urgencias del hospital en un fuerte estado de ebriedad para ser atendida.

Según se desprende la investigación, en un momento dado la mujer comenzó a mostrarse agresiva con los empleados del centro, a los que llegó a insultar y amenazar en reiteradas ocasiones. Cuando el denunciante intentó mediar con la responsable, esta, tras agarrarlo, le propinó un golpe en la cara que le causó heridas leves.

Tras su identificación, la mujer fue detenida y condenada por la autoridad judicial a la pena de 6 meses de prisión como autora de un delito de atentado a funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

La Policía Nacional ha recordado que la agresión física o intimidación grave a profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial son consideradas un delito de atentado contra la autoridad, según el Código Penal.

El Cuerpo cuenta con la figura del interlocutor policial sanitario, en permanente contacto con colectivos sanitarios para el asesoramiento y colaboración en medidas de autoprotección.