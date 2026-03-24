Detenida una mujer por asaltar con un cúter a dos jóvenes en el centro de Murcia

1072116.1.260.149.20260324095116 Cúter utilizado por la detenida para amenazar a las víctimas - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación, tras amenazar con un cúter a dos jóvenes en una calle del centro de Murcia para sustraer el bolso a una de ellas de un fuerte tirón, según informó el Cuerpo en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 9 de marzo en la calle Alejandro Seiquer, en el centro de la ciudad, cuando la Sala CIMACC 091 movilizó a las patrullas tras recibir un aviso que alertaba sobre un robo violento en la vía pública.

La comunicación indicaba que las propias víctimas tenían retenida a la presunta asaltante. A su llegada, los policías se entrevistaron con dos jóvenes que manifestaron que una mujer las abordó para solicitarles dinero y tabaco y que, ante su negativa, la sospechosa colocó un cúter en el cuello a una de ellas, le arrebató el bolso tras un forcejeo y emprendió la huida a pie.

Una de las afectadas persiguió a la mujer y logró darle alcance a los pocos metros. Durante la retención, la víctima recuperó sus pertenencias, aunque sufrió diversos golpes por el cuerpo y lesiones en una mano.

Tras comprobar los hechos y localizar el arma blanca utilizada en el asalto, los agentes procedieron a la detención de la implicada, una mujer con 37 arrestos anteriores por la comisión de distintos hechos delictivos.

La autoridad judicial competente decretó su ingreso inmediato en prisión provisional, según han añadido la Policía Nacional.